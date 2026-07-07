Багато хто хоча б раз замислювався, чи безпечно справляти природну потребу прямо у морі. Одні переконані, що це шкодить екосистемі, інші бояться інфекцій або навіть нападу акул. Виявляється, більшість таких страхів не підтверджуються науковими дослідженнями, хоча винятки все ж існують.

Дивіться також Чому водойми "цвітуть" влітку та коли це може бути небезпечним для здоров'я людини

Чи шкодить сеча рибам і морським мешканцям?

На це запитання відповів професор Інституту морських наук Техаського університету Ендрю Есбо. За його словами, якщо людина здорова, її сеча приблизно на 95% складається з води. Вона також містить близько 3000 різних сполук. Серед них є натрій, хлориди та калій, які й без того присутні в морській воді.

Найважливішим компонентом є сечовина. Саме вона допомагає організму позбавлятися надлишку азоту. Коли азот взаємодіє з водою, утворюється амоній, який є джерелом поживних речовин для морських рослин, зокрема водоростей. За словами професора Есбо, невелика кількість сечовини, яку виділяє людина, є частиною природного кругообігу азоту в океані. Тому в звичайних умовах вона не завдає шкоди рибам чи іншим морським організмам.

Чи забруднює сеча море?

Загалом ні. У American Chemical Society навіть порівнюють людську сечу з "краплею в океані", наголошуючи, що її кількість є мізерною порівняно з об'ємом морської води. Втім, винятки існують. Зокрема, не рекомендується мочитися поблизу коралових рифів.

Наприклад, коралові рифи біля мексиканського штату Кінтана-Роо потерпають від надлишку поживних речовин, які потрапляють у воду разом зі стічними водами готелів та іншими людськими відходами. Надлишок нітратів і фосфатів, значна частина яких походить із людських відходів, негативно впливає на стан рифів.

Також Business Insider звертає увагу, що не варто мочитися у невеликих озерах. Видання нагадує про випадок, про який у 2012 році писав TIME: у Німеччині довелося закрити озеро після масового "цвітіння" водоростей, що призвело до загибелі понад 500 риб. Деякі дослідники пов'язували це з великою кількістю сечі у водоймі.

Ендрю Есбо зазначає, що з наукового погляду надлишок азоту дійсно може стимулювати активне розмноження водоростей і мікроорганізмів, через що порушується баланс екосистеми.

Чи правда, що сеча приваблює акул і може викликати інфекції?

Цей міф давно хвилює відпочивальників, однак наукових підтверджень він не має. Дослідники National Geographic під час експерименту Human Shark Bait перевірили, чи реагують білі акули на людську сечу. Один із дайверів поступово виливав її у воду, тоді як інший перебував поруч без неї.

За реакцією акул уважно спостерігали, однак жодних змін у їхній поведінці не зафіксували. Професор Есбо пояснює, що акули не полюють на людей як на основну здобич. Крім того, людська сеча має зовсім інший хімічний склад, ніж речовини, які супроводжують їхню природну їжу. Якщо людська сеча містить переважно сечовину, то організм акул виробляє значно більше аміаку.

Дивіться також Відпочинок у Греції може мати несподіваний ризик: що варто знати туристам перед купанням

Не підтверджуються і побоювання щодо грибкових або бактеріальних інфекцій. Ризик дріжджової інфекції більше пов'язаний із тривалим перебуванням у мокрому купальнику, незалежно від того, чи намок він від морської води чи ні. Щодо бактеріальних інфекцій, то вони також не виникають через сам факт сечовипускання в морі.

Небезпечні бактерії та паразити можуть траплятися у природному середовищі, однак зараження зазвичай пов'язане з відкритими ранами чи іншими випадковими травмами, а не із сечею.

Водночас із басейнами ситуація інша. Як повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science and Technology, взаємодія сечі з хлором може утворювати токсичну речовину ціаноген хлорид. Але для утворення небезпечної концентрації знадобилася б надзвичайно велика кількість сечі. Попри це, фахівці все одно не рекомендують мочитися в басейнах.