Во время организованных экскурсий не все удается увидеть в новом городе, но их достаточно, чтобы сформировать собственное впечатление и даже влюбиться. На такую экскурсию стоит поехать и в Ивано-Франковск. О том, что вы осмотрите, за несколько часов во Франковске, расскажет 24 Канал.

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Достаточно ли 3 часов, чтобы увидеть Франковск

Станислав, Станиславов, Ивано-Франковск, Франковск или Франик – все названия этого города на слуху. Это один из областных центров на Западе Украины в который однозначно стоит попасть.

Если вы поедете туда организованной экскурсией как я, то вот примерный маршрут и объекты, которые вам удастся увидеть во время обзорной прогулки меньше, чем за 3 часа.

Вероятно, вас встретят возле памятника Ивану Франко на улице Независимости, расскажут о том, что современное название города никак не связано с Иваном Франко (разве услышите о его любви к местной учительнице Юзефе Дзвонковской), и так его именуют с 1962 года. А основанный в 1662 году город-крепость назывался Станислав, в честь Станислава Потоцкого.

Сделаете обязательное фото возле памятника. Но обратите внимание и на барельеф на соседнем здании театра.

Памятник Франко и барельеф на здании театра / фото А. Кух

По улице Василия Вышиваного отправитесь к площади и сквера Адама Мицкевича – свое название место не меняло с 1870 года. Сам памятник писателю может показаться похожим на Пушкина.

Ваше внимание привлечет памятник пластунам, здание Областной детской библиотеки – в виде диснеевского замка с башней и Областная филармония имени Иры Маланюк. Сквер – уютное живописное место, в котором можно отдохнуть, прогуляться, послушать уличных музыкантов.

Областная детская библиотека / фото А. Кух

Через площадь вы попадете к синагоге Темпель 1899 года, ведь евреи до Второй мировой войны составляли 40 – 45% населения. Она до сих пор функционирует. А улица рядом называется Казненных националистов, ведь под стенами синагоги их расстреляли.

Синагога / фото А. Кух

Именно по этой улочке вы отправитесь на Площадь Рынок в центре города. Большая и просторная площадь с необычной формы ратушей в центре. Это четвертая ратуша построена в 1939 году и имеет позолоченный купол. Это здание – самое высокое в Ивано-Франковске – 50 метров. Здесь расположен краеведческий музей и еще вы сможете подняться на смотровую площадку и насладиться панорамным видом города. График работы смотровой площадки Ратуши: со вторника по воскресенье (10:00 – 20:00), понедельник – выходной.

Городская Ратуша во Франковске: смотрите видео

Далее по Галицкой улице выйдете к Архикафедральному Собору Святого Воскресения 1752 года. Церковь построена в стиле австро-баварского барокко с элементами классицизма.

Собор Вознесения / фото А. Кух

А напротив увидите здание австрийской дирекции железной дороги, главным архитектором которого выступил Эрнст Баудиш. Сооружение в стиле эклектики привлекает внимание. Сегодня здесь главный корпус медицинского университета по адресу улица Галицкая, 2.

Мимо Собора выйдете на площадь Шептицкого, где установлен памятник этому деятелю. А рядом, в здании Коллегиального костела Девы Марии, расположен Музей искусства Прикарпатья. Рядом еще один музей – анатомический.

Сквозь кованую арку, вне корпуса одного из факультетов медвуза, выйдете на Бастион. Бастион – это крепостная галерея, которая построена возле остатков старинной стены Станиславского замка. Крепость была построена в 1662 году по заказу Андрея Потоцкого. Архитекторы бастиона удачно соединили остатки оборонительного сооружения с новым комплексом, который возник в 2002 году. Этот пляц служит арт пространством и фестивальной площадкой.

Бастион / фото А. Кух

А вот в стенах бастиона – галереи, где расположены магазины сувениров, одежды, парфюмерии, а также кафе, ресторан, галерея современного искусства "Арт на Мур".

Мимо галереи, Крепостным переулком (не забудьте сделать фото возле памятника Адаму Бернсу), отправитесь на Вечевой майдан. Это – зона отдыха, прогулок, катания на велике, посиделок у фонтана и старейшего тюльпанового дерева.

Туристические объекты Франковска / фото Алеси Кух

Здесь, собственно, ваша обзорная экскурсия и завершится. Вы можете забежать поесть в один из ресторанчиков. Или погулять самостоятельно по соседним кварталам.

Что еще стоит увидеть во Франковске

На что стоит обратить внимание – кованые скульптуры. Их по городу множество. Это арт произведения, которые остались после фестиваля кузнецов, что много лет проводился во Франковске. Их можно рассматривать долго, очарует и замысел, и мастерство, и материалы, из чего они изготовлены – шестерни – цветы, шапки грибов из велосипедной цепи. В поисках этих сооружений устраивают квест, но вы однозначно увидите арку, Дерево счастья, букет подсолнухов и фото рамку. Даже на карте города есть отдельный значок для этих кованых скульптур.

Забегите в сквер Русской троицы, где увидите памятник ее деятелям.

Прогуляйтесь по улице Независимости – это местная пешеходная стометровка, длиной почти в 500 метров. Именно здесь чтят память павших защитников – вспомните их и поблагодарите мысленно.

На улице разбросаны различные памятники, как вот Опанасу Заливаке, возле которого можно посидеть на лавочке.

Афанасий Заливака / фото А. Кух

Кованые скульптуры города / фото Алеси Кух

Вы услышите об истории города – строился как город крепость на месте двух сел; что Станиславов не смогли захватить турки, после падения Каменца; Мармулядов пожар 1868 года, которая изменила архитектуру города и стала Днем рождения пожарной части в городе; трагические годы Второй мировой.

Ивано-Франковск – это архитектурная смесь разных времен и стилей. Здесь можно увидеть и элементы барокко, классицизма, эклектики – окнах, балконах, дверных украшениях. Для тех кто любит атлантов и кариатид – они здесь тоже есть, как и своя статуя Свободы.

Сюда стоит приехать. За несколько часов вы осмотрите центр. А если у вас есть целый день, то стоит посетить и музеи и медленно прогуляться по улочкам, замечая интересности этого живописного города! Айда во Франик!

Этот город подойдет для интересного уик-энда, как еще и несколько мест, которые можно объединить в одно путешествие – Каменець-Подольський, Хотин, Бакоту, Малиевцы.