Крокусы растут в высокогорных районах Карпат в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, пишет 24 Канал. Цветы начинают пробиваться сквозь снег в марте и апреле.

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Где можно увидеть крокусы

Известно, что лучшим местом для любования крокусами является гора Кукул. Но из-за арктического циклона, который накрыл Украину в начале апреля, сейчас на горе лежит много снега.

Поэтому существует высокий риск, что в ближайшее время увидеть крокусы на Кукуле будет невозможно. По меньшей мере следует дождаться потепления, чтобы снег сошел.



Полонина Закукул / Фото Надежда Белявская

Кроме горы Кукул, лучшими местами для того, чтобы увидеть эти живописные цветы, являются Черногора, Поп Иван и Свидовец.

Также крокусы в апреле заметили на нескольких карпатских полонинах, среди которых Браевка и Буковен. Невероятно красиво цветы цветут в долине Веснарка и горе Кострича.

Крокусы на горе Кострича и полонине Веснарка / Фото пользователей фейсбука

И, чтобы увидеть Крокусы, необязательно подниматься в горы. В апреле в селе Колочава, что в Закарпатской области, зафиксировали настоящий фиолетовый ковер из цветов.

Цветение цветов в Колочаве / Фото из фейсбука и инстаграма