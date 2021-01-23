Перед дорогой мы всегда продумываем, что есть. Особенно внимательно нужно пересмотреть состав тарелки перед авиаперелетом.

Стюардесса привела список продуктов, которые не рекомендуются к употреблению перед полетом, написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

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Первое – не употребляйте быструю и жареную пищу при полете. На высоте более пяти километров процесс пищеварения ухудшается – уменьшается поглощение воды и питательных веществ, а жиры усваиваются хуже.

Второе – не пейте алкогольные напитки, ведь они вызывают сильное обезвоживание.

В полете эффект усиливается, ведь в салоне всегда очень сухой воздух. В результате – головная боль, похмелье и мрачное прибытия в пункт назначения,

– пояснила стюардесса.

Однако, если спиртное помогает вам успокоиться, то допускается употребление в ограниченных количествах. И обязательно запейте большим количеством воды или сока.

Если планируете проспать весь полет, то не заказывайте у стюардессы кофе или газированные напитки.

Не удивляйтесь, но перед рейсом не надо есть фрукты и овощи. В них большое содержание клетчатки, поэтому могут вызвать вздутие живота.

Не нужно есть чеснок, чтобы было комфортно вашему соседу со стороны.