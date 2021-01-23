Що не потрібно їсти перед польотом: поради стюардеси
Перед дорогою ми завжди продумуємо, що їсти. Особливо уважно треба переглянути склад тарілки перед авіаперельотом.
Стюардеса навела список продуктів, які не рекомендуються до вживання перед польотом, написала дівчина у своєму Instagram-акаунті.
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Перше – не вживайте швидку та смажену їжу при польоті. На висоті понад п'ять кілометрів процес травлення погіршується – зменшується поглинання води та поживних речовин, а жири засвоюються гірше.
Друге – не пийте алкогольні напої, адже вони викликають сильне зневоднення.
У польоті ефект посилюється, адже в салоні завжди дуже сухе повітря. В результаті – головний біль, похмілля і похмуре прибуття в пункт призначення,
– пояснила стюардеса.
Проте, якщо спиртне допомагає вам заспокоїтися, то допускається вживання в обмежених кількостях. І обов'язково запийте великою кількістю води або соку.
Якщо плануєте проспати весь політ, то не замовляйте у стюардеси каву або газовані напої.
Не дивуйтеся, але перед рейсом не треба їсти фрукти й овочі. У них великий вміст клітковини, тому можуть спричинити здуття живота.
Не потрібно їсти часник, щоб було комфортно вашому сусіду з боку.
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