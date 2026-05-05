Не только магнитик: что интересного и необычного можно привезти из путешествий
- Украинские туристы все чаще выбирают практичные и лично ценные сувениры как альтернативу традиционным магнитам.
- Популярными сувенирами становятся открытки, украшения, традиционная одежда, посуда, книги, духи и гастрономические продукты.
Путешественники в сети делятся идеями нестандартных сувениров, которые можно привозить из путешествий вместо типичных магнитов. Среди самых популярных – это гастрономические продукты, например, специи, чай, соль. Или индивидуальные вещи, вроде коллекционирования определенных предметов.
Украинские туристы на платформе тредс поделились своими идеями о том, что они привозят из путешествий на память о странах и городах, кроме традиционных магнитов и камней. В дискуссии пользователи рассказывают, что все чаще отказываются от банальных сувениров и вместо этого выбирают вещи, которые имеют для них личную ценность или практическое применение в повседневной жизни.
Смотрите также BB – это не "все включено": что на самом деле означают гостиничные аббревиатуры
Что необычного можно привезти из путешествий?
Среди самых популярных вариантов – это открытки, которые путешественники подписывают прямо во время поездки, украшения и бижутерия, традиционная одежда, а также чашки, тарелки или другая посуда, которая впоследствии становится частью домашнего быта. Некоторые признается, что привозит книги на языке страны, где был, или даже духи, которые потом ассоциируются с конкретным путешествием.
Особое внимание пользователи уделяют гастрономическим сувенирам: местным сладостям, сыра, специям, соусам или другим продуктам, которые позволяют "вернуться" в атмосферу поездки уже дома. Большинство отмечает, что принципиально не покупает декоративные безделушки, зато формирует собственные "коллекции воспоминаний" через вещи, которые можно носить, использовать или интегрировать в интерьер.
Смотрите также Как собраться на неделю с ручной кладью: простые лайфхаки от стилистки
На платформе Reddit мы наткнулись на еще одну очень необычную идею для сувениров. Один из пользователей рассказал, что во время каждой поездки покупает многоразовую эко-сумку в местном супермаркете. Это будет не только практически в самом путешествии, например, для переноски продуктов или мелких покупок. Это становится частью повседневной жизни уже дома, постепенно превращаясь в коллекцию из разных стран.
Какие советы будут интересны туристам?
Мы делали классную рубрику, где украинские туристы назвали свои лучшие локации для путешествий. Инсбрук и Тироль предлагают отличные возможности для активного отдыха в любое время года, от зимних лыжных спусков до летнего хайкинга.
Также обязательно читайте вторую часть любимых локаций украинцев для путешествия. Для любителей моря советуют Сицилию, Валенсию, Санторини, и Рапалло-Портофино, а также выделяют Непал, Шотландию, Доломиты, Исландию, и Трансфегерашан в Румынии для впечатляющих природных локаций.
Частые вопросы
Почему украинские туристы отказываются от традиционных сувениров, таких как магниты и камушки?
Украинские туристы все чаще выбирают вещи, которые имеют для них личную ценность или практическое применение в повседневной жизни вместо банальных сувениров.
Какие необычные вещи туристы привозят из путешествий?
Среди популярных вариантов – открытки, украшения, традиционная одежда, чашки, тарелки, книги на языке страны, где были, и духи, которые ассоциируются с конкретной поездкой.
Какие гастрономические сувениры пользуются популярностью среди путешественников?
Гастрономические сувениры включают местные сладости, сыр, специи, соусы и другие продукты, позволяющие вернуться в атмосферу поездки дома.