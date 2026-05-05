Не только магнитик: что интересного и необычного можно привезти из путешествий

Путешественники в сети делятся идеями нестандартных сувениров, которые можно привозить из путешествий вместо типичных магнитов. Среди самых популярных – это гастрономические продукты, например, специи, чай, соль. Или индивидуальные вещи, вроде коллекционирования определенных предметов.

Украинские туристы на платформе тредс поделились своими идеями о том, что они привозят из путешествий на память о странах и городах, кроме традиционных магнитов и камней. В дискуссии пользователи рассказывают, что все чаще отказываются от банальных сувениров и вместо этого выбирают вещи, которые имеют для них личную ценность или практическое применение в повседневной жизни.

Что необычного можно привезти из путешествий?

Среди самых популярных вариантов – это открытки, которые путешественники подписывают прямо во время поездки, украшения и бижутерия, традиционная одежда, а также чашки, тарелки или другая посуда, которая впоследствии становится частью домашнего быта. Некоторые признается, что привозит книги на языке страны, где был, или даже духи, которые потом ассоциируются с конкретным путешествием.

Также можно коллекционировать игрушки из разных стран

Особое внимание пользователи уделяют гастрономическим сувенирам: местным сладостям, сыра, специям, соусам или другим продуктам, которые позволяют "вернуться" в атмосферу поездки уже дома. Большинство отмечает, что принципиально не покупает декоративные безделушки, зато формирует собственные "коллекции воспоминаний" через вещи, которые можно носить, использовать или интегрировать в интерьер.

На платформе Reddit мы наткнулись на еще одну очень необычную идею для сувениров. Один из пользователей рассказал, что во время каждой поездки покупает многоразовую эко-сумку в местном супермаркете. Это будет не только практически в самом путешествии, например, для переноски продуктов или мелких покупок. Это становится частью повседневной жизни уже дома, постепенно превращаясь в коллекцию из разных стран.

Какие советы будут интересны туристам?

