Українські туристи на платформі тредс поділилися своїми ідеями про те, що вони привозять із подорожей на згадку про країни та міста, окрім традиційних магнітів і камінців. У дискусії користувачі розповідають, що дедалі частіше відмовляються від банальних сувенірів і натомість обирають речі, які мають для них особисту цінність або практичне застосування в повсякденному житті.

Що незвичайного можна привезти з подорожей?

Серед найпопулярніших варіантів – це листівки, які мандрівники підписують прямо під час поїздки, прикраси та біжутерія, традиційний одяг, а також чашки, тарілки чи інший посуд, який згодом стає частиною домашнього побуту. Дехто зізнається, що привозить книги мовою країни, де був, або навіть парфуми, які потім асоціюються з конкретною подорожжю.

Також можна колекціонувати іграшки з різних країн / фото з платформи тредс

Окрему увагу користувачі приділяють гастрономічним сувенірам: місцевим солодощам, сиру, спеціям, соусам чи іншим продуктам, які дозволяють "повернутися" в атмосферу поїздки вже вдома. Більшість наголошує, що принципово не купує декоративні дрібнички, натомість формує власні "колекції спогадів" через речі, які можна носити, використовувати або інтегрувати в інтер'єр.

На платформі Reddit ми натрапили на ще одну дуже незвичайну ідею для сувенірів. Один із користувачів розповів, що під час кожної поїздки купує багаторазову еко-торбу в місцевому супермаркеті. Це буде не лише практично у самій подорожі, наприклад, для перенесення продуктів чи дрібних покупок. Це стає частиною повсякденного життя вже вдома, поступово перетворюючись на колекцію з різних країн.

Які поради будуть цікаві туристам?

