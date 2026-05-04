BB – это не "все включено": что на самом деле означают гостиничные аббревиатуры

При бронировании номера в отеле у многих туристов возникает путаница, ведь обозначения тарифов не всегда понятны, и часто кажется, что в стоимость входит больше, чем есть на самом деле. Поэтому путешественники могут ожидать "все включено", а получить только завтраки. Поэтому, со ссылкой на украинское турагентство, объясняем самые распространенные типы питания в отелях.
Как разобраться в типах питания в отелях?
- RO (BO, AO, RR, EP, NO) – номер без питания. В стоимость входит только проживание без каких-либо приемов пищи.
- BB (ВВ) – только завтраки (bed and breakfast). Это один из самых популярных форматов, но он не предусматривает обедов или ужинов.
- HB – полупансион: завтрак и ужин, но напитки обычно оплачиваются отдельно.
- FB – полный пансион: завтрак, обед и ужин, однако без включенных напитков.
- HB+ – полупансион с напитками, которые добавляются к основным приемам пищи.
- FB+ – полный пансион с напитками.
- AI – all inclusive, или "все включено": питание, напитки и часто дополнительные услуги входят в стоимость.
- UAI – ultra all inclusive: расширенная версия "все включено" с более широким выбором еды, напитков и сервисов.
Как бесплатно получить лучший номер бесплатно?
Иногда получить номер лучшей категории в отеле можно даже без доплат – и это не только о везении, рассказывает CN Traveller. Эксперты по путешествиям утверждают, что бесплатный апгрейд вполне реален, если знать несколько простых правил.
Как получить повышение номера
В частности, больше шансов получить улучшенный номер имеют те, кто путешествует в межсезонье или среди недели, когда отели менее загружены. Также важно бронировать жилье напрямую или через проверенные платформы: постоянных клиентов чаще вознаграждают бонусами.
Кроме того, дополнительные привилегии могут давать и банковские карты или специальные сервисы бронирования. В то же время один из самых простых, но действенных способов – это просто вежливо спросить о возможности улучшения во время заселения. Как отмечают путешественники, доброжелательность и нормальная коммуникация с персоналом иногда работают лучше любых лайфхаков.
Какие еще советы стоит знать туристам?
Перед посещением любой страны стоит ознакомиться с ее особенностями. Например, для отдыха в Хорватии не стоит выбирать большие отели и популярные курорты, если вы цените спокойствие. Вместо этого лучше обратить внимание на отдаленные села и небольшие городки, где меньше туристов, больше аутентичной атмосферы, а апартаменты у моря могут быть уютнее стандартного отеля.
Также стоит иметь с собой наличные в евро для мелких расходов. Не везде можно рассчитаться банковской картой, особенно в маленьких населенных пунктах или сезонных заведениях.