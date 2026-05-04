BB – это не "все включено": что на самом деле означают гостиничные аббревиатуры

При бронировании номера в отеле у многих туристов возникает путаница, ведь обозначения тарифов не всегда понятны, и часто кажется, что в стоимость входит больше, чем есть на самом деле. Поэтому путешественники могут ожидать "все включено", а получить только завтраки. Поэтому, со ссылкой на украинское турагентство, объясняем самые распространенные типы питания в отелях.

Как разобраться в типах питания в отелях?

RO (BO, AO, RR, EP, NO) – номер без питания. В стоимость входит только проживание без каких-либо приемов пищи.

BB (ВВ) – только завтраки (bed and breakfast). Это один из самых популярных форматов, но он не предусматривает обедов или ужинов.

HB – полупансион: завтрак и ужин, но напитки обычно оплачиваются отдельно.

FB – полный пансион: завтрак, обед и ужин, однако без включенных напитков.

HB+ – полупансион с напитками, которые добавляются к основным приемам пищи.

FB+ – полный пансион с напитками.

AI – all inclusive, или "все включено": питание, напитки и часто дополнительные услуги входят в стоимость.

UAI – ultra all inclusive: расширенная версия "все включено" с более широким выбором еды, напитков и сервисов.

Как бесплатно получить лучший номер бесплатно?

Иногда получить номер лучшей категории в отеле можно даже без доплат – и это не только о везении, рассказывает CN Traveller. Эксперты по путешествиям утверждают, что бесплатный апгрейд вполне реален, если знать несколько простых правил.

Как получить повышение номера

В частности, больше шансов получить улучшенный номер имеют те, кто путешествует в межсезонье или среди недели, когда отели менее загружены. Также важно бронировать жилье напрямую или через проверенные платформы: постоянных клиентов чаще вознаграждают бонусами.

Кроме того, дополнительные привилегии могут давать и банковские карты или специальные сервисы бронирования. В то же время один из самых простых, но действенных способов – это просто вежливо спросить о возможности улучшения во время заселения. Как отмечают путешественники, доброжелательность и нормальная коммуникация с персоналом иногда работают лучше любых лайфхаков.

