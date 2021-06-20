Черногория – это страна на юго-востоке Европы. Она расположена на Адриатическом море и является частью Балкан, разделяет границы с Сербией на северо-востоке, Боснией и Герцеговиной на севере и западе, Албанией на юго-востоке и Адриатическим морем и Хорватией на юго-западе. Подгорица – столица и крупнейший город, занимает 10,4% территории Черногории, которая составляет 13 812 квадратных километров, и здесь проживает примерно 30% всего ее населения.
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Черногория имеет как живописное побережье, так и горный северный регион. Страна была известным туристическим местом в 1980-х. Однако югославские войны, которые велись в соседних странах в течение 1990-х, калечили туристическую отрасль и на долгие годы повредили имидж Черногории.
Черногория / Фото travelcenter
Приморский регион Черногории считается одним из самых новых "открытий" среди мировых туристов. В январе 2010 года газета The New York Times включила район Южного побережья Черногории в Ульцине, включая Большую Плазу, Ада Бояна и отель Mediteran в Ульцине в список "31 лучшее место в 2010 году" в рамках мирового рейтинга туризма пункты назначения.
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Интересные факты о Черногории:
- Название страны происходит от итальянского "monte", что означает гора, а "negro" означает черный, следовательно, Черногория или Черная Гора, как ее называют по-черногорски.
- Еще в 1988 году, до того как Брэд Питт стал знаменитым, он начал свою кинокарьеру в Черногории. Фильм "Темная сторона солнца" был дебютом Питта. Страна, пожалуй, произвела огромное впечатление на актера, потому что он еще в 2010 году сказал, что хочет показать Черногорию тогдашний жене Анджелине Джоли.
- Город на юге Черногории – Бар, известный благодаря самому старому оливковому дереву в мире. В возрасте около 2000 лет дерево является отличной достопримечательностью в районе, известном своими гектарами прекрасных оливковых рощ. На самом деле в Баре более 100 000 оливковых деревьев возрастом более 1000 лет.
- Его Императорское и Королевское Высочество Стефан Чернетич, наследный принц Черногории, Сербии и Албании, в течение многих лет посещал торжественные ужины, выдавая ордена (за отдельную плату) знаменитостям и аристократам. Черногория не имеет королевской династии еще с 1918 года, но это не помешало господину Сернетику присвоить Памеле Андерсон титул графини Джильо на церемонии, в которой она стала на колени перед ним и поблагодарила за его щедрость 2015 года. Его хитрости начали разрушаться, когда принцу было отправлено гостиничный счет в македонское посольство в Риме, который посольство отклонило, отметив, что там нет принца, а тем больше из Черногории. Вебсайт "Фальшивые титулы и ордена" попал к нему много лет назад, и Интерпол обвинил гражданина Италии в мошенничестве и подделке. Так, Черногория снова осталась без принца.
- Известно, что черногорцы очень расслаблены и всегда на своей волне. Благодаря такому образу жизни у них есть собственный набор заповедей, которые нужно соблюдать. Среди них: "Люби свою кровать, как любишь себя", "Если вы видите, что кто-то отдыхает, помогите ему", и "Если у вас есть желание работать, садитесь, ждите, и вы увидите, что это пройдет". Возможно, именно поэтому черногорцы всегда такие счастливые!
Достопримечательности Черногории
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Ульцинь
Расположен на южной окраине Черногории вблизи албанской границы, древний морской порт, некогда известный как пиратская столица Адриатического моря. Сегодня город наиболее известен своими многочисленными прекрасными пляжами, среди которых Плаже е Махед и Лонг-Бич.
Ульцинь / Фото kidpassage
На острове Ад-Бояна также есть несколько живописных пляжей. Минареты, возвышающиеся из мечетей в этом в основном мусульманском городе, добавляют уникальной привлекательности Ульцину.
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Национальный парк "Биоградская гора"
Национальный парк "Биоградская гора", расположенный между реками Тара и Лим в центральной Черногории, имеет множество озера, стремительные потоки, пышные зеленые луга и один из немногих первоначальных лесов в Европе.
Хотя это один из самых маленьких национальных парков Черногории, в "Биоградской горе" есть наибольшее разнообразие флоры и фауны, в том числе 500-летние деревья. Большинство посетителей направляются к озеру Биоград, большому леднику, расположенному в самом центре парка.
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Свети-Стефан
Невероятно живописный курорт Свети-Стефан – уникальное место на побережье Будвы. Он стоит на скалистом острове, заполненном терракотовыми домами. Узкая дорожка связывает его с материком. С XV века в Свети-Стефане жила рыболовная община. В 1950-х годах у кого-то возникла идея национализировать крошечное село.
Жителей выселили, а Свети-Стефан превратили в роскошный городской отель. Среди его гостей были Мэрилин Монро, Софи Лорен и Кирк Дуглас. Он упал во время распада бывшей югославской федерации.
Свети-Стефан / Фото toursoyuz
В 2010 году отель Свети-Стефан вновь открыл свои двери как член курортного комплекса Aman. Однако у места есть один главный недостаток: на самом деле нельзя зайти в село, если не останешься там в качестве гостя отеля. К счастью, посетители и гости могут насладиться двумя галечными пляжами с обеих сторон крошечного городка.
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Гора Ловчен
Одна из самых удивительных природных особенностей Черногории – гора Ловчен, покрытая гранитом. Гора вдохновила на создание названия Черногории и является символом национальной гордости.
Подъем на вершину горы Ловчен открывает панорамный вид на укрепленный город Котор, окружающие холмы и Которский залив.
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Цетине
Цетине, основанном в 15 веке, больше известен многими европейскими посольствами, построенными, когда город был столицей Черногории. В конце 19-го начале 20-го веков расположение города во внутренней долине на краю Османской империи сделало его стратегическим местом для развития дипломатии.
Цетине / Фото country.alltravels
Сегодня изысканные особняки, построенные в архитектурном стиле континента, превращены в музеи, академии и административные здания. Среди других интересных достопримечательностей – церковь Влаха XV века с ограждением из османских винтовок и монастырь Цетине с коллекцией реликвий раннехристианской эпохи.
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Острожский монастырь
Расположенный высоко в большой скале Острожской Греды, Острожский монастырь является самым необычным архитектурным объектом страны и главным христианским местом паломничества. Весь монастырь был вырезан из пещеры почти вертикальной горной скалы и виднелся лишь побеленный фасад.
Построенный в 17 веке как приют против Османской империи, в нем хранятся мощи его основателя, Свети Василье, который был освящен после его смерти в 1671 году. Монастырь включает две внутренние пещерные церкви, украшенные фресками, некоторые из которых нарисованы непосредственно на скальных стенах.
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Пераст
Расположенный на северо-запад от Котора. Пераст – это небольшой городок, примечателен каменными виллами и историческими церквями. Две живописные часовни города расположены на крошечных островках Богоматери со скал Святого Георгия.
Пераст / Фото piligrim
Вернувшись на берег, стоит посетить церковь Святого Николая, чтобы насладиться приятными видами, которые открываются на колокольню города и залив. Хотя в этом приморском городе пляжа нет, каменные пристани вдоль набережной являются популярными местами для отдыха.
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Национальный парк Дурмитор
Густо лесистый Национальный парк Дурмитор, расположенный вокруг горного села Жабляк, является раем для любителей природы и активного отдыха. Расположен в Динарских Альпах, парк включает высотные вершины массива Дурмитор, 18 ледниковых озер и реку Тару, где расположено второе по глубине ущелье в мире.
Катание на лыжах и сноуборде – основные активности зимой, зато рафтинг, кемпинг и пешие прогулки привлекают посетителей в теплую погоду.
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Будва
Расположенная в центральной части побережья Черногории, Будва может похвастаться живописным Старым городом, большим количеством пляжей и несколькими важными культурными учреждениями, в частности домом детства сербского писателя и политического деятеля Стефана Митрова Любиши.
Будва / Фото tripmydream
Однако именно бурная ночная жизнь города делает Будву популярным местом для посещения в Черногории. Те, кто ищет более спокойного места на Будванской Ривьере, направляются в соседний Бечичи, который предлагает спокойное пребывание и прекрасный песчаный пляж.
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Котор
Укрепленный город Котор, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на побережье Адриатического моря, сталкивается с крутыми горами, окружающими глубокие протоки Которского залива. Несмотря на то, что архитектура Котора изображает культуру различных империй, царивших в регионе, он наиболее известен своим привкусом венецианского Старого города, в котором расположен собор Святого Трифона XII века.
Резной каменный алтарь собора является изысканным примером навыков каменщиков, которыми Котор был известен в средние века. Прогулки по верхним городским стенам к крепости на вершине холма Котора вознаграждают выносливых туристов прекрасным видом на город и глубоководный залив.
Погода и климат
Климат на черногорском побережье типично средиземноморский с жарким сухим летом и умеренно холодными зимними месяцами. Максимальная температура летом достигает в среднем от 25 до 30 градусов по Цельсию. Зимой температура опускается до умеренных минимумов от 4 до 11 градусов.
Нужна ли виза для поездки в Черногорию
Для владельцев зарубежного биометрического паспорта виза для посещения Черногории не нужна. К тому же, пока посещение Черногории разрешено без ПЦР-тестов и карантина для украинцев.
Как добраться до Черногории
Лучший способ добраться в Черногорию – это самолет. Прямые рейсы из городов Украины в Черногорию осуществляют украинские авиакомпании SkyUp, МАУ и Windrose. Прямые рейсы есть в Тиват и Подгорицу. В Тиват можно найти прямые рейсы из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья. А в Подгорицу есть прямые рейсы из Киева.