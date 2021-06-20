Черногория – это страна на юго-востоке Европы. Она расположена на Адриатическом море и является частью Балкан, разделяет границы с Сербией на северо-востоке, Боснией и Герцеговиной на севере и западе, Албанией на юго-востоке и Адриатическим морем и Хорватией на юго-западе. Подгорица – столица и крупнейший город, занимает 10,4% территории Черногории, которая составляет 13 812 квадратных километров, и здесь проживает примерно 30% всего ее населения.

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Официальным языком в Черногории является черногорский. Кроме того, сербский, боснийский, албанский и хорватский признаны в использовании.

Черногория имеет как живописное побережье, так и горный северный регион. Страна была известным туристическим местом в 1980-х. Однако югославские войны, которые велись в соседних странах в течение 1990-х, калечили туристическую отрасль и на долгие годы повредили имидж Черногории.

Черногория / Фото travelcenter

Приморский регион Черногории считается одним из самых новых "открытий" среди мировых туристов. В январе 2010 года газета The New York Times включила район Южного побережья Черногории в Ульцине, включая Большую Плазу, Ада Бояна и отель Mediteran в Ульцине в список "31 лучшее место в 2010 году" в рамках мирового рейтинга туризма пункты назначения.

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Интересные факты о Черногории:

Название страны происходит от итальянского "monte" , что означает гора, а "negro" означает черный, следовательно, Черногория или Черная Гора, как ее называют по-черногорски.

, что означает гора, а означает черный, следовательно, Черногория или Черная Гора, как ее называют по-черногорски. Еще в 1988 году, до того как Брэд Питт стал знаменитым, он начал свою кинокарьеру в Черногории. Фильм "Темная сторона солнца" был дебютом Питта. Страна, пожалуй, произвела огромное впечатление на актера, потому что он еще в 2010 году сказал, что хочет показать Черногорию тогдашний жене Анджелине Джоли.

Город на юге Черногории – Бар, известный благодаря самому старому оливковому дереву в мире. В возрасте около 2000 лет дерево является отличной достопримечательностью в районе, известном своими гектарами прекрасных оливковых рощ. На самом деле в Баре более 100 000 оливковых деревьев возрастом более 1000 лет.

Бар, известный благодаря самому старому оливковому дереву в мире. В возрасте около 2000 лет дерево является отличной достопримечательностью в районе, известном своими гектарами прекрасных оливковых рощ. На самом деле в Баре более 100 000 оливковых деревьев возрастом более 1000 лет. Его Императорское и Королевское Высочество Стефан Чернетич, наследный принц Черногории, Сербии и Албании, в течение многих лет посещал торжественные ужины, выдавая ордена (за отдельную плату) знаменитостям и аристократам. Черногория не имеет королевской династии еще с 1918 года, но это не помешало господину Сернетику присвоить Памеле Андерсон титул графини Джильо на церемонии, в которой она стала на колени перед ним и поблагодарила за его щедрость 2015 года. Его хитрости начали разрушаться, когда принцу было отправлено гостиничный счет в македонское посольство в Риме, который посольство отклонило, отметив, что там нет принца, а тем больше из Черногории. Вебсайт "Фальшивые титулы и ордена" попал к нему много лет назад, и Интерпол обвинил гражданина Италии в мошенничестве и подделке. Так, Черногория снова осталась без принца.

Известно, что черногорцы очень расслаблены и всегда на своей волне. Благодаря такому образу жизни у них есть собственный набор заповедей, которые нужно соблюдать. Среди них: "Люби свою кровать, как любишь себя", "Если вы видите, что кто-то отдыхает, помогите ему", и "Если у вас есть желание работать, садитесь, ждите, и вы увидите, что это пройдет". Возможно, именно поэтому черногорцы всегда такие счастливые!

Достопримечательности Черногории

Ульцинь

Расположен на южной окраине Черногории вблизи албанской границы, древний морской порт, некогда известный как пиратская столица Адриатического моря. Сегодня город наиболее известен своими многочисленными прекрасными пляжами, среди которых Плаже е Махед и Лонг-Бич.

Ульцинь / Фото kidpassage

На острове Ад-Бояна также есть несколько живописных пляжей. Минареты, возвышающиеся из мечетей в этом в основном мусульманском городе, добавляют уникальной привлекательности Ульцину.

Национальный парк "Биоградская гора"

Национальный парк "Биоградская гора", расположенный между реками Тара и Лим в центральной Черногории, имеет множество озера, стремительные потоки, пышные зеленые луга и один из немногих первоначальных лесов в Европе.

Хотя это один из самых маленьких национальных парков Черногории, в "Биоградской горе" есть наибольшее разнообразие флоры и фауны, в том числе 500-летние деревья. Большинство посетителей направляются к озеру Биоград, большому леднику, расположенному в самом центре парка.

Свети-Стефан

Невероятно живописный курорт Свети-Стефан – уникальное место на побережье Будвы. Он стоит на скалистом острове, заполненном терракотовыми домами. Узкая дорожка связывает его с материком. С XV века в Свети-Стефане жила рыболовная община. В 1950-х годах у кого-то возникла идея национализировать крошечное село.

Жителей выселили, а Свети-Стефан превратили в роскошный городской отель. Среди его гостей были Мэрилин Монро, Софи Лорен и Кирк Дуглас. Он упал во время распада бывшей югославской федерации.

Свети-Стефан / Фото toursoyuz

В 2010 году отель Свети-Стефан вновь открыл свои двери как член курортного комплекса Aman. Однако у места есть один главный недостаток: на самом деле нельзя зайти в село, если не останешься там в качестве гостя отеля. К счастью, посетители и гости могут насладиться двумя галечными пляжами с обеих сторон крошечного городка.

Гора Ловчен

Одна из самых удивительных природных особенностей Черногории – гора Ловчен, покрытая гранитом. Гора вдохновила на создание названия Черногории и является символом национальной гордости.

Подъем на вершину горы Ловчен открывает панорамный вид на укрепленный город Котор, окружающие холмы и Которский залив.

Цетине

Цетине, основанном в 15 веке, больше известен многими европейскими посольствами, построенными, когда город был столицей Черногории. В конце 19-го начале 20-го веков расположение города во внутренней долине на краю Османской империи сделало его стратегическим местом для развития дипломатии.

Цетине / Фото country.alltravels

Сегодня изысканные особняки, построенные в архитектурном стиле континента, превращены в музеи, академии и административные здания. Среди других интересных достопримечательностей – церковь Влаха XV века с ограждением из османских винтовок и монастырь Цетине с коллекцией реликвий раннехристианской эпохи.

Острожский монастырь

Расположенный высоко в большой скале Острожской Греды, Острожский монастырь является самым необычным архитектурным объектом страны и главным христианским местом паломничества. Весь монастырь был вырезан из пещеры почти вертикальной горной скалы и виднелся лишь побеленный фасад.

Построенный в 17 веке как приют против Османской империи, в нем хранятся мощи его основателя, Свети Василье, который был освящен после его смерти в 1671 году. Монастырь включает две внутренние пещерные церкви, украшенные фресками, некоторые из которых нарисованы непосредственно на скальных стенах.

Пераст

Расположенный на северо-запад от Котора. Пераст – это небольшой городок, примечателен каменными виллами и историческими церквями. Две живописные часовни города расположены на крошечных островках Богоматери со скал Святого Георгия.

Пераст / Фото piligrim

Вернувшись на берег, стоит посетить церковь Святого Николая, чтобы насладиться приятными видами, которые открываются на колокольню города и залив. Хотя в этом приморском городе пляжа нет, каменные пристани вдоль набережной являются популярными местами для отдыха.

Национальный парк Дурмитор

Густо лесистый Национальный парк Дурмитор, расположенный вокруг горного села Жабляк, является раем для любителей природы и активного отдыха. Расположен в Динарских Альпах, парк включает высотные вершины массива Дурмитор, 18 ледниковых озер и реку Тару, где расположено второе по глубине ущелье в мире.

Катание на лыжах и сноуборде – основные активности зимой, зато рафтинг, кемпинг и пешие прогулки привлекают посетителей в теплую погоду.

Будва

Расположенная в центральной части побережья Черногории, Будва может похвастаться живописным Старым городом, большим количеством пляжей и несколькими важными культурными учреждениями, в частности домом детства сербского писателя и политического деятеля Стефана Митрова Любиши.

Будва / Фото tripmydream

Однако именно бурная ночная жизнь города делает Будву популярным местом для посещения в Черногории. Те, кто ищет более спокойного места на Будванской Ривьере, направляются в соседний Бечичи, который предлагает спокойное пребывание и прекрасный песчаный пляж.

Котор

Укрепленный город Котор, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на побережье Адриатического моря, сталкивается с крутыми горами, окружающими глубокие протоки Которского залива. Несмотря на то, что архитектура Котора изображает культуру различных империй, царивших в регионе, он наиболее известен своим привкусом венецианского Старого города, в котором расположен собор Святого Трифона XII века.

Резной каменный алтарь собора является изысканным примером навыков каменщиков, которыми Котор был известен в средние века. Прогулки по верхним городским стенам к крепости на вершине холма Котора вознаграждают выносливых туристов прекрасным видом на город и глубоководный залив.

Погода и климат

Климат на черногорском побережье типично средиземноморский с жарким сухим летом и умеренно холодными зимними месяцами. Максимальная температура летом достигает в среднем от 25 до 30 градусов по Цельсию. Зимой температура опускается до умеренных минимумов от 4 до 11 градусов.

В столице Подгорице, расположенной на уровне моря, но на некотором расстоянии от моря, климат все еще достаточно мягкий, но немного более континентальный, чем на побережье. Итак, зима прохладная, в среднем в январе 5 ° C, а лето жаркое и солнечное. С октября по март возможны сильные дожди.

Нужна ли виза для поездки в Черногорию

Для владельцев зарубежного биометрического паспорта виза для посещения Черногории не нужна. К тому же, пока посещение Черногории разрешено без ПЦР-тестов и карантина для украинцев.

Как добраться до Черногории

Лучший способ добраться в Черногорию – это самолет. Прямые рейсы из городов Украины в Черногорию осуществляют украинские авиакомпании SkyUp, МАУ и Windrose. Прямые рейсы есть в Тиват и Подгорицу. В Тиват можно найти прямые рейсы из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья. А в Подгорицу есть прямые рейсы из Киева.