Первая фаза продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года. В это время вакцинированным путешественникам уже позволят наслаждаться курортным отдыхом на острове.

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Правительство этой Африканской страны решило позаимствовать уже испытанные схемы пошагового возобновления туризма, который будет безопасным для путешественников и местных жителей.

Условия въезда на Маврикий

Совершеннолетние туристы, которые планируют поездку на остров, должны быть полностью привитыми препаратами, одобрили ВОЗ. Перед поездкой за 5 – 7 дней они должны сдать ПЦР-тест.

14 дней путешественники должны провести на карантине в гостинице. Они смогут пользоваться бассейнами, пляжами и полями для гольфа. Запрещенными остаются спа-центры.

Необходимо сдать 2 ПЦР-теста на 7 и 14 день после прибытия в страну. Если же оба результаты будут отрицательным, то туристам позволят исследовать достопримечательности острова.

С 1 октября (то есть на 2 этапе) вакцинированы туристы смогут въезжать в страну без предварительного ПЦР-теста, но 14-дневный карантин останется обязательным.