Перша фаза триватиме з 15 липня по 30 вересня 2021 року. В цей час вакцинованим мандрівникам вже дозволять насолоджуватися курортним відпочинком на острові.

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Уряд цієї Африканської країни вирішив запозичити вже випробувані схеми покрокового поновлення туризму, який буде безпечним для мандрівників та місцевих жителів.

Які умови в'їзду на Маврикій

Повнолітні туристи, які планують поїздку на острів, мають бути повністю щепленими препаратами, які схвалили ВООЗ. Перед поїздкою за 5 – 7 днів вони мають здати ПЛР-тест.

14 днів мандрівники мають провести на карантині у готелі. Вони зможуть користуватися басейнами, пляжами та полями для гольфу. Забороненими лишаються спа-центри.

Необхідно здати 2 ПЛР-тести на 7 та 14 день після прибуття в країну. Якщо ж обидва результати будуть негативним, то туристам дозволять досліджувати пам'ятки острова.

З 1 жовтня (тобто на 2 етапі) вакциновані туристи зможуть в’їжджати в країну без попереднього ПЛР-тесту, але 14-денний карантин лишиться обов'язковим.