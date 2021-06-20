Чорногорія – це країна на південному сході Європи. Вона розташована на узбережжі Адріатичного моря та є частиною Балкан, розділяє кордони із Сербією на північному сході, Боснією та Герцеговиною на півночі та заході, Албанією на південному сході та Адріатичним морем та Хорватією на південному заході. Подгориця – столиця і найбільше місто, займає 10,4% території Чорногорії, яка становить 13 812 квадратних кілометрів, і тут проживає приблизно 30% всього її населення.

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Офіційною мовою є чорногорська. Крім того, сербська, боснійська, албанська та хорватська визнані у використанні.

Чорногорія має як мальовниче узбережжя, так і гірський північний регіон. Країна була відомим туристичним місцем у 1980 роках. Проте югославські війни, які велися в сусідніх країнах протягом 1990-их, калічили туристичну галузь та на довгі роки пошкодили імідж Чорногорії.

Чорногорія / Фото travelcenter

Приморський регіон Чорногорії вважається одним із найбільших нових "відкриттів" серед світових туристів. У січні 2010 року газета The New York Times включила район Південного узбережжя Чорногорії в Ульцині, включаючи Велику Плазу, Ада Бояна та готель Mediteran в Ульцині до списку "31 найкраще місце у 2010 році" в межах світового рейтингу туризму пункти призначення.

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Цікаві факти про Чорногорію:

Назва країни походить від італійського "monte" , що означає гора, а "negro" означає чорний, отже, Чорногорія або Чорна Гора, як її називають по-чорногорськи.

, що означає гора, а означає чорний, отже, Чорногорія або Чорна Гора, як її називають по-чорногорськи. Ще в 1988 році, до того як Бред Пітт став знаменитим, він розпочав свою кінокар'єру в Чорногорії. Фільм "Темна сторона сонця" був дебютом Пітта. Країна, мабуть, справила величезне враження на актора, тому що він ще у 2010 році сказав, що хоче показати Чорногорію тодішній дружині Анджеліні Джолі.

Місто на півдні Чорногорії – Бар, відоме завдяки найстарішому оливковому дереву у світі. У віці понад 2000 років дерево є чудовою визначною пам'яткою в районі, відомому своїми гектарами прекрасних оливкових гаїв. Насправді в Барі понад 100 000 оливкових дерев віком понад 1000 років.

Його Імператорська та Королівська Високість Стефан Чернетич, спадковий принц Чорногорії, Сербії та Албанії, протягом багатьох років відвідував урочисті вечері, видаючи Ордени (за окрему плату) знаменитостям та аристократам. Чорногорія не має королівської династії ще з 1918 року, але це не завадило пану Сернетику присвоїти Памелі Андерсон титул графині Джильо на церемонії, в якій вона стала на коліна перед ним і подякувала за його щедрість 2015 року. Його хитрощі почали руйнуватися, коли принцу було надіслано готельний рахунок до македонського посольства в Римі, який посольство відхилило, зазначивши, що у них немає принца, а тим більше із Чорногорії. Вебсторінка "Фальшиві титули та ордени" потрапила до нього багато років тому, і Інтерпол звинуватив громадянина Італії у шахрайстві та підробці. Так, Чорногорія знову залишилася без принца.

Відомо, що чорногорці дуже розслаблені та завжди на своїй хвилі. Завдяки такому способу життя у них є власний набір заповідей, яких слід дотримуватися. Серед них: "Люби своє ліжко, як любиш себе", "Якщо ви бачите, що хтось відпочиває, допоможіть йому", і "Якщо у вас є бажання працювати, сідайте, чекайте, і ви побачите, що це пройде". Можливо, саме тому чорногорці завжди такі щасливі!

Визначні місця Чорногорії

Ульцинь

Розташований на південній околиці Чорногорії поблизу албанського кордону, стародавній морський порт, колись відомий як піратська столиця Адріатичного моря. Сьогодні місто найбільш відоме своїми численними прекрасними пляжами, серед яких – Плаже е Махед та Лонг-Біч.

Ульцинь / Фото kidpassage

На острові Ад-Бояна також є кілька мальовничих пляжів. Мінарети, що височіють з мечетей у цьому в основному мусульманському місті, додають унікальної привабливості Ульцину.

Національний парк "Біоградська гора"

Національний парк "Біоградська гора", що розташований між річками Тара та Лім у центральній Чорногорії, має безліч озера, стрімкі потоки, пишні зелені луки та один з небагатьох первісних лісів у Європі.

Хоча це один із найменших національних парків Чорногорії, у "Біоградській горі" є найбільше різноманіття флори та фауни, зокрема, 500-річні дерева. Більшість відвідувачів прямують до озера Біоград, великого льодовика, розташованого в самому центрі парку.

Светі-Стефан

Неймовірно мальовничий курорт Светі-Стефан – унікальне місце на узбережжі Будви. Він стоїть на скелястому острові, заповненому теракотовими будинками. Вузька доріжка пов’язує його з материком. З XV століття в Светі-Стефані жила рибальська громада. У 1950-х роках у когось виникла ідея націоналізувати крихітне село.

Мешканців виселили, а Светі-Стефан перетворили на розкішний міський готель. Серед його гостей були Мерилін Монро, Софі Лорен та Кірк Дуглас. Він занепав під час розпаду колишньої югославської федерації.

Светі-Стефан / Фото toursoyuz

У 2010 році готель Светі-Стефан знову відчинив свої двері як член курортного комплексу Aman. Проте у місця є один головний недолік: насправді не можна зайти в село, якщо не залишишся там як гість готелю. На щастя, відвідувачі та гості можуть насолодитися двома гальковими пляжами по обидва боки крихітного містечка.

Гора Ловчен

Одна з найбільш дивовижних природних особливостей Чорногорії є гора Ловчен, покрита гранітом. Гора надихнула на створення назви Чорногорії та є символом національної гордості.

Підйом на вершину гори Ловчен відкриває панорамний вид на укріплене місто Котор, навколишні пагорби та Которську затоку.

Цетине

Цетинє, засноване в 15 столітті, найбільше відоме багатьма європейськими посольствами, побудованими, коли місто було столицею Чорногорії. Наприкінці 19 та на початку 20 століть розташування міста у внутрішній долині на краю Османської імперії зробило його стратегічним місцем для розвитку дипломатії.

Цетинє / Фото country.alltravels

Сьогодні вишукані особняки, побудовані в архітектурному стилі континенту, перетворені на музеї, академії та адміністративні будівлі. Серед інших цікавих визначних пам'яток – церква Влаха XV століття з огорожею з османських гвинтівок та монастир Цетинє з колекцією реліквій ранньохристиянської епохи.

Острозький монастир

Розташований високо у великій скелі Острозької Греди, Острозький монастир є найнезвичнішим архітектурним об’єктом країни та головним християнським місцем паломництва. Весь монастир був вирізаний з печери на майже вертикальній гірській скелі і виднівся лише побілений фасад.

Побудований у 17 столітті як притулок проти Османської імперії, в ньому зберігаються мощі його засновника, Светі Васильє, який був освячений після його смерті в 1671 році. Монастир включає дві внутрішні печерні церкви, прикрашені фресками, деякі з яких намальовані безпосередньо на скельних стінах.

Пераст

Розташований на північний захід від Котора. Пераст – це невелике містечко, примітне кам'яними віллами та історичними церквами. Дві мальовничі каплиці міста розташовані на крихітних острівцях Богоматері зі скель Святого Георгія.

Пераст / Фото piligrim

Повернувшись на берег, варто відвідати церкву Святого Миколая, щоб насолодитися приємними видами, які відкриваються на дзвіницю міста та затоку. Хоча в цьому приморському місті пляжу немає, кам’яні пристані вздовж набережної є популярними місцями для відпочинку.

Національний парк Дурмітор

Густо лісистий Національний парк Дурмітор, розташований навколо гірського села Жабляк, є раєм для поціновувачів природи та активного відпочинку. Розташований в Дінарських Альпах, парк включає висотні вершини масиву Дурмітор, 18 льодовикових озер і річку Тару, де розташована друга за глибиною ущелина у світі.

Катання на лижах та сноуборді – основні активності взимку, натомість рафтинг, кемпінг та піші прогулянки приваблюють відвідувачів у теплу погоду.

Будва

Розташована в центральній частині узбережжя Чорногорії, Будва може похвалитися мальовничим Старим містом, великою кількістю пляжів та кількома важливими культурними установами, зокрема будинком дитинства сербського письменника та політичного діяча Стефана Мітрова Любіші.

Будва / Фото tripmydream

Однак саме бурхливе нічне життя міста робить Будву найпопулярнішим місцем для відвідування в Чорногорії. Ті, хто шукає більш спокійного місця на Будванській Рив'єрі, прямують до сусіднього Бечичі, який пропонує спокійне перебування та прекрасний піщаний пляж.

Котор

Укріплене місто Котор, яке вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст на узбережжі Адріатичного моря, стикається з крутими горами, що оточують глибокі протоки Которської затоки. Попри те, що архітектура Котора зображає культуру різних імперій, що панували в регіоні, він найбільш відомий своїм присмаком венеціанського Старого міста, в якому розташований собор Святого Трифона 12 століття.

Різьблений кам'яний вівтар собору є вишуканим прикладом каменярських навичок, якими Котор був відомий у середні віки. Прогулянки по верхніх міських стінах до фортеці на вершині пагорба Котора винагороджують витривалих туристів чудовим краєвидом на місто та глибоководну затоку.

Погода та клімат

Клімат на чорногорському узбережжі типово середземноморський зі спекотним сухим літом та помірно холодними зимовими місяцями. Максимальна температура влітку сягає в середньому від 25 до 30 градусів за Цельсієм. Взимку температура опускається до помірних мінімумів від 4 до 11 градусів.

У столиці Подгориці, розташованій на рівні моря, але на деякій відстані від моря, клімат все ще досить м'який, але трохи більш континентальний, ніж на узбережжі. Отже, зима прохолодна, в середньому в січні 5°C, а літо спекотне і сонячне. З жовтня по березень можливі сильні дощі.

Чи потрібна віза для поїздки в Чорногорію

Для власників закордонного біометричного паспорта віза для відвідування Чорногорії не потрібна. До того ж наразі відвідування Чорногорії дозволене без ПЛР-тестів та карантинних обмежень для українців.

Як дістатися до Чорногорії

Найкращий спосіб дістатися до Чорногорії – це літак. Прямі рейси з міст України в Чорногорію здійснюють українські авіакомпанії SkyUp, МАУ та Windrose. Прямі рейси є у Тиват та Подгорицю. В Тиват можна знайти прямі рейси з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя. А в Подгорицю є прямі рейси з Києва.