Сдать ПЦР-тесты бесплатно смогут туристы из стран, в которых действует соответствующее требование. В частности, говорится о путешественниках из Украины.

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Министер здравоохранения Елена Боровинич-Бойович также рассказала, что туристы, которые заразились во время отдыха в Черногории, смогут получить бесплатное лечение от коронавируса.

Могут ли украинцы посетить Черногорию

По состоянию на май 2021 года Черногория разрешила въезд гражданам из Украины.

Для туристов отменили все карантинные ограничения.

В частности, перед путешествием даже не нужно сдавать ПЦР-тест.

Где еще могут отдохнуть украинцы

Сейчас украинцы могут планировать отпуск в следующих странах: