Сдать ПЦР-тесты бесплатно смогут туристы из стран, в которых действует соответствующее требование. В частности, говорится о путешественниках из Украины.
Актуально Кипр обновил правила для туристов: что следует знать каждому путешественнику
Министер здравоохранения Елена Боровинич-Бойович также рассказала, что туристы, которые заразились во время отдыха в Черногории, смогут получить бесплатное лечение от коронавируса.
Могут ли украинцы посетить Черногорию
- По состоянию на май 2021 года Черногория разрешила въезд гражданам из Украины.
- Для туристов отменили все карантинные ограничения.
- В частности, перед путешествием даже не нужно сдавать ПЦР-тест.
Где еще могут отдохнуть украинцы
Сейчас украинцы могут планировать отпуск в следующих странах:
- Греции;
- Турции;
- Кипре;
- Египте;
- Болгарии.