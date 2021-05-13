Здати ПЛР-тести безплатно зможуть туристи з країн, у яких діє відповідна вимога. Зокрема, мовиться про мандрівників з України.
Актуально Кіпр оновив правила для туристів: що варто знати кожному мандрівнику
Міністерка охорони здоров'я Олена Боровинич-Бойович також розповіла, що туристи, які інфікувалися під час відпочинку у Чорногорії, зможуть отримати безплатне лікування від коронавірусу.
Чи можуть українці відвідати Чорногорію
- Станом на травень 2021 року Чорногорія дозволила в'їзд громадянам з України.
- Для туристів скасували усі карантинні обмеження.
- Зокрема, перед мандрівкою навіть не потрібно здавати ПЛР-тест.
Де ще можуть відпочити українці
Наразі українці можуть планувати відпустку у таких країнах:
- Греції;
- Туреччині;
- Кіпрі;
- Єгипті;
- Болгарії.