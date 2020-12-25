На территории охотничьего хозяйства "Моровское" в Козелецком районе на Черниговщине развели животных только для фотоохоты и планируют таким образом развивать местный туризм.

Угодья ООО СМП "Моровское" раскинулись недалеко известного еще с древнерусских времен села Моровск и реки Десна. Они занимают площадь 160 гектаров и содержат лесной массив и пойменные луга. Именно здесь происходит фотоохота за животными, об этом сообщается на сайте Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (ОУЛОХ).

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В таком заповеднике диких животных за все годы его существования не прозвучало ни одного выстрела, а "охотиться" разрешено только с помощью фотокамер, – отмечается в сообщении.

Что интересного?

На территории угодий создали хорошие условия для жизни и размножения многих видов животных и птиц, в том числе краснокнижных. Здесь свободно чувствуют себя лошади Пржевальского, европейские олени, лани и косули, муфлоны, дикие кабаны, лоси, буйволы африканские, горные козлы, ламы. Два года назад большое семейство копытных пополнилось красивыми шотландскими коровами и быками. На пойменных лугах обитают краснокнижные орлан белохвостый и черный аист.



Шотландский бык на территории заповедника / chernigivlis.gov.ua



Лошади Пржевальского на территории заповедника / chernigivlis.gov.ua

Каждого из представителей можно сфотографировать на территории заповедника, конечно, если они позволят вам это сделать, ведь они быстрые.

Какая инфраструктура?

Руководители хозяйства, рассказывают, что разводят эту живность не для отстрела, а для привлечения туристов. Для них на территории центральной усадьбы "Моровское" строится целый охотничий комплекс с гостиницей, рестораном, зоной отдыха на искусственном озере. От трассы туда ведет заасфальтирована дорога.



Европейские олени на территории заповедника / chernigivlis.gov.ua

Сейчас это, пожалуй, одно из самых уникальных охотничьих хозяйств в Украине, – отметил спикер ОУЛОХ Николай Тищенко.

Айка Памбухчян – соучредитель "Моровское", отметил, что в 2021 году на территории заповедника откроют экологические и туристические маршруты.

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