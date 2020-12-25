На території мисливського господарства "Моровське" в Козелецькому районі Чернігівщини розвели диких тварин лише для фотополювання і планують таким чином розвивати місцевий туризм.

Угіддя ТОВ СМП "Моровське" розкинулися неподалік відомого ще з давньоруських часів села Морівськ та річки Десна. Вони займають площу 160 гектарів і містять лісовий масив та заплавні луки. Саме тут відбувається фотополювання за тваринами, про це повідомляється на сайті Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ).

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В такому заповіднику диких тварин за всі роки його існування не пролунало жодного пострілу, а "полювати" дозволено лише з допомогою фотокамер, – зазначається у повідомленні.

Що цікавого?

На території угідь створили хороші умови для життя і розмноження багатьох видів тварин і птахів, зокрема червонокнижних. Тут вільно почуваються коні Пржевальського, європейські олені, лані та косулі, муфлони, дикі кабани, лосі, буйволи африканські, гірські козли, лами. Два роки тому велике сімейство копитних поповнилося гарними шотландськими коровами й биками. На заплавних луках мешкають червонокнижні орлан білохвостий і чорний лелека.



Шотландський бик на території заповідника / chernigivlis.gov.ua



Коні Пржевальського на території заповідника / chernigivlis.gov.ua

Кожного з представників можна сфотографувати на території заповідника, звісно, якщо вони дозволять вам це зробити, адже вони швидкі.

Яка інфраструктура?

Керівники господарства, розповідають, що розводять цю живність не задля відстрілу, а для приваблення туристів. Для них на території центральної садиби "Моровського" будується цілий мисливський комплекс із готелем, рестораном, зоною відпочинку на штучному озері. Від траси туди веде заасфальтована дорога.



Європейські олені на території заповідника / chernigivlis.gov.ua

Нині це, мабуть, одне з найбільш унікальних мисливських господарств в Україні, – зазначив речник ОУЛМГ Микола Тищенко.

Айка Памбухчян – співзасновник "Моровського", зазначив, що у 2021 році на території заповідника відкриють екологічні й туристичні маршрути.

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