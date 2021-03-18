Архитектурный комплекс Чанд Баори расположен в маленьком селе Абанери. Он является одним из старейших и глубоких ступенчатых колодцев Индии. Но пить воду из него строго запрещено.

Регион Раджастхан – наиболее засушливый в Индии. Поэтому колодец служил для сбора дождевой воды. А в особо жаркие дни люди собирались на лестнице, чтобы отдохнуть в тени, ведь температура воздуха у основания сооружения всегда на 5 – 6 градусов ниже, чем наверху.

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Перевернутая пирамида

Гигантское сооружение напоминает перевернутую пирамиду. Она уходит под землю на более чем 30 метров.



Колодец напоминает перевернутую пирамиду / Фото Road Engineering Group

На каждой из трех стен, которые имеют идеальную симметрию, расположены 3500 ступенек. По ним можно спуститься к воде – небольшому мутно-зеленому озеру.



Чанд Баори насчитывает 3500 ступеней / Фото Getty Images

С четвертой стороны колодца есть несколько помещений, украшенных колоннами и резными скульптурами.



Помещения в Чанд Баори / Фото Getty Images

Когда возвели сооружение

Историки до сих пор не могут договориться о дате построения Чанд Баори. Одни специалисты утверждают, что колодец был построен между IX и XI веками, другие же предполагают, что огромный резервуар для сбора питьевой воды появился значительно раньше – за 600 лет до нашей эры.



Достоверная дата постройки неизвестна / Фото Getty Images

Местные жители выдвигают свою теорию, рассказывая туристам легенды о том, что колодец был построен демонами всего за один день задолго до новой эры.



Местные люди говорят, что колодец построили демоны / Фото Getty Images

Почему нельзя пить воду

Вода в колодце сильно загрязнена, поэтому пить и купаться в нем строго запрещено. Люди, которые спускаются вниз, только могут омыть руки и ноги.



Вода в Чанд Баори не пригодна для потребления / Фото Getty Images

Спуск к воде довольно опасный – ступеньки очень крутые и не имеют ограждений. Поэтому туристам советуют быть максимально осторожными и не увлекаться съемкой.



Спуск в Чанд Баори крайне опасен / Фото Getty Images

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Вход в архитектурный комплекс Чанд Баори абсолютно бесплатный, но если вы решите посмотреть на него в дождливую погоду, вероятнее всего вас туда не пустят. Это связано с опасностью поскользнуться на мокрых ступеньках.



Вход в комплекс Чанд Баори бесплатный / Фото Getty Images