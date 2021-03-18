Чанд Баорі в Індії: величний колодязь, з якого не можна пити воду
Архітектурний комплекс Чанд Баорі розташований в маленькому селі Абанері. Він є одним з найстаріших і глибоких східчастих колодязів Індії. Але пити воду з нього суворо заборонено.
Джерело:Wikipedia
Регіон Раджастхан – найбільш посушливий в Індії. Тому колодязь служив для збору дощової води. А в особливо спекотні дні люди збиралися на сходах, щоб відпочити в затінку, адже температура повітря біля основи споруди завжди на 5 – 6 градусів нижча, ніж нагорі.
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Перевернута піраміда
Гігантська споруда нагадує перевернуту піраміду. Вона йде під землю на більш ніж 30 метрів.
Колодязь нагадує перевернуту піраміду / Фото Road Engineering Group
На кожній з трьох стін, які мають ідеальну симетрію, розташовані 3500 сходинок. По них можна спуститися до води – невеликого мутно-зеленого озера.
Чанд Баорі нараховує 3500 сходинок / Фото Getty Images
З четвертого боку колодязя є кілька приміщень, прикрашених колонами і різьбленими скульптурами.
Приміщення в Чанд Баорі / Фото Getty Images
Коли звели споруду
Історики досі не можуть домовитися про дату побудови Чанд Баорі. Одні фахівці стверджують, що колодязь був споруджений між IX і XI століттями, інші ж припускають, що величезний резервуар для збору питної води з'явився значно раніше – за 600 років до нашої ери.
Достовірна дата побудови невідома / Фото Getty Images
Місцеві жителі висувають свою теорію, розповідаючи туристам легенди про те, що колодязь був побудований демонами всього за один день задовго до нової ери.
Місцеві люди кажуть, що колодязь побудували демони / Фото Getty Images
Чому не можна пити воду
Вода в колодязі сильно забруднена, тому пити і купатися в ньому суворо заборонено. Люди, які спускаються донизу лише можуть омити руки і ноги.
Вода у Чанд Баорі не придатна для споживання / Фото Getty Images
Спуск до води досить небезпечний – сходинки дуже круті і не мають огороджень. Тому туристам радять бути максимально обережними і не захоплюватися зйомкою.
Спуск у Чанд Баорі вкрай небезпечний / Фото Getty Images
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Вхід в архітектурний комплекс Чанд Баорі є абсолютно безкоштовним, але якщо ви вирішите подивитися на нього в дощову погоду, імовірніше за все вас туди не впустять. Це пов’язано з небезпекою послизнутися на мокрих сходах.
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