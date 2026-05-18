Более 170 тысяч за 12 дней: украинка подробно рассказала обо всех расходах путешествия в Японию
Если вы не имели понимания, во сколько обойдется путешествие в Японию более чем на неделю, тогда эта новость точно для вас. Украинский блогер рассказала обо всех своих расходах во время 12-дневной поездки в Японию и подробно показала, на что именно ушли деньги.
Украинская блогерша keibalo.a подробно рассказала в своем инстаграме, во сколько обошлась ее поездка в Японию на 12 дней и на какие именно категории были потрачены деньги.
Сколько стоит поездка в Японию на 12 дней?
Всего на перелет в две стороны девушка потратила 800 евро (примерно 41 000 гривен). Отдельно туристическая виза, которую она оформляла в Варшаве, стоила еще 12 500 гривен (это расходы на дорогу и проживание в Варшаве, ведь сама виза бесплатная). Дорога до аэропорта в Варшаве в обе стороны вместе с ночью перед вылетом обошлась примерно в 6 000 гривен.
На проживание в Японии ушло 21 585 гривен. Значительную часть бюджета составили развлечения: "Гарри Поттер" – 1 932 гривны, USJ-7 – 1 254 гривны, Shibuya Sky – 1 000 гривен, чайная церемония – 2 200 гривен, страховка – 1 580 гривен, а также Tokyo Drift – 9 000 гривен, что стало самым дорогим развлечением путешествия.
Среди других расходов – аренда автомобиля на сутки за 2 000 гривен и аренда кимоно на день за 1 440 гривен. Отдельно блогерша отметила, что брала с собой 400 долларов наличными, которые потратила полностью. Также в бюджет вошли шопинг на 10 000 гривен и примерно 20 000 гривен, потраченные на сладости, сувениры и косметику домой.
Дополнительно были расходы на транспорт в пределах Японии: поезда, метро, автобусы, а также питание и другие мелкие расходы. В общем, по ее подсчетам, поездка в Японию на 12 дней обошлась в 171 697 гривен.
Что стоит знать перед посещением Японии?
- Бронируйте жилье заранее
Как пишет Lonely Planet, популярные отели могут быть заняты за недели или даже месяцы вперед. Также важно согласовывать время заселения, поскольку в некоторых отелях есть фиксированные часы check-in.
- Путешествуйте удобнее и берите меньше багажа
В Японии часто небольшие номера и неудобный общественный транспорт для больших чемоданов. В поездах даже могут требовать бронирования места для большого багажа.
- Выбирайте удобную обувь
Придется часто снимать обувь в храмах, рёканах и некоторых заведениях, поэтому лучше иметь легкую обувь, которая быстро снимается и обувается.
- Позаботьтесь об интернет-связи
Навигация в Японии сложная, поэтому смартфон с картами – это обязательно. Удобнее всего использовать SIM-карту или eSIM с мобильным интернетом.
- Готовьтесь к погоде
Лето жаркое и влажное, возможны тайфуны и сезон дождей. Зимой может быть холодно, особенно на севере страны.
- Почти везде нужны наличные деньги
В небольших заведениях и в сельской местности карты могут не принимать, поэтому стоит иметь наличные и пользоваться банкоматами.
- В Японии не принято оставлять чаевые
Чаевые могут даже смутить персонал. Вместо этого иногда уже включают сервисный сбор или небольшую плату за обслуживание.
- Не ешьте на ходу
В большинстве случаев есть на улице считается дурным тоном. Исключения – это фестивали, поезда или специальные места.
- Мусор придется носить с собой
На улицах почти нет урн, поэтому мусор обычно забирают с собой домой или в отель.
- Соблюдайте очереди и правила поведения
Японцы очень организованы: везде формируют очереди, а в транспорте придерживаются порядка.
- Эскалаторы имеют свои правила
В Токио обычно стоят слева, в регионе Кансай – справа.
- Избегайте часа пик в метро
Утром транспорт в крупных городах чрезвычайно переполнен.
- В Японии регулярно случаются землетрясения
Важно знать базовые правила поведения во время землетрясений и возможных цунами.
- Немного японского языка пригодится
Даже базовые слова вежливости помогают в общении с местными.
Цену путешествия в Японию на 12 дней вы уже знаете, но как выглядит сама дорога туда и сколько она стоит для украинцев? Украинка рассказала о своем реальном маршрут из Одессы в Токио, который пролегал через Молдову и Варшаву с несколькими пересадками, ночным ожиданием в аэропорту и дополнительными расходами в дороге.
Поездка началась с выезда из Одессы в Кишиневский аэропорт в Молдове, что стоило около 1200 гривен с человека. Далее путешественница добралась до Варшавы, откуда продолжила путь в Японию. Билет в две стороны из Молдовы в Варшаву стоил примерно 187 евро. Отдельно пришлось потратиться и на передвижение в Варшаве: такси до аэропорта Шопена обошлось еще примерно в 1800 гривен.
