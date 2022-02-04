Такое решение принято на фоне открытия границ Азербайджана для украинцев. 13 января страна отменила строгие ограничения по въезду.

К теме Азербайджан открыл границы для украинцев: за сколько можно полететь в Баку

Buta Airways возобновляет рейсы из Харькова в Баку

Так, лоукостер начнет совершать рейсы по направлению Харьков – Баку уже с 20 мая 2022 года. Частота полетов составит два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Расписание рейсов

Харьков 19:20 – Баку 23:15;

19:20 – 23:15; Баку 16:40 – Харьков 18:20.

Обратите внимание! Buta Airways выполнял полеты из Украины в Баку с 2017 года. Но, COVID-кризис заставил авиакомпанию прекратить выполнение рейсов. Сейчас их постепенно восстанавливают.

Стоимость билетов

Билеты доступны в продаже – их цена начинается от 33 евро в одну сторону и от 66 евро в обе. Билеты на данный момент есть с мая по октябрь включительно.

Самый дешевый тариф Buta Budget не предполагает перевозки ручной клади и багажа, но позволяет маленькую сумку / портфель размером 35x30x10 сантиметров. Тариф Buta Standard содержит регистрируемый багаж до 10 килограммов, но опять же без ручной клади.

Пример бронирования билетов Харьков – Баку – Харьков на сайте:

Какие условия въезда в Азербайджан

Азербайджан 13 января разрешил въезд украинским путешественникам. Строгие ограничения по возможности попасть на территорию страны действовали с марта 2020 года.

Теперь украинцы могут попасть в Азербайджан. Для этого нужно:

путешествовать воздушным транспортом;

быть вакцинированным против COVID-19 и иметь документ для подтверждения вакцинации;

а еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

По данным Worldometer, по состоянию на 30 января 2022 года в Азербайджане выявлено 656 284 случаев заражения коронавирусом, из них 8 720 летальных.