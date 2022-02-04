Такое решение принято на фоне открытия границ Азербайджана для украинцев. 13 января страна отменила строгие ограничения по въезду.
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Buta Airways возобновляет рейсы из Харькова в Баку
Так, лоукостер начнет совершать рейсы по направлению Харьков – Баку уже с 20 мая 2022 года. Частота полетов составит два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Расписание рейсов
- Харьков 19:20 – Баку 23:15;
- Баку 16:40 – Харьков 18:20.
Стоимость билетов
Билеты доступны в продаже – их цена начинается от 33 евро в одну сторону и от 66 евро в обе. Билеты на данный момент есть с мая по октябрь включительно.
Самый дешевый тариф Buta Budget не предполагает перевозки ручной клади и багажа, но позволяет маленькую сумку / портфель размером 35x30x10 сантиметров. Тариф Buta Standard содержит регистрируемый багаж до 10 килограммов, но опять же без ручной клади.
Пример бронирования билетов Харьков – Баку – Харьков на сайте:
Какие условия въезда в Азербайджан
Азербайджан 13 января разрешил въезд украинским путешественникам. Строгие ограничения по возможности попасть на территорию страны действовали с марта 2020 года.
Теперь украинцы могут попасть в Азербайджан. Для этого нужно:
- путешествовать воздушным транспортом;
- быть вакцинированным против COVID-19 и иметь документ для подтверждения вакцинации;
- а еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.