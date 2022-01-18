Это привело к открытию рейсов из Украины в Азербайджан. К тому же по выгодным тарифам для туристов.

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Buta Airways продает дешевые билеты из Киева в Баку

Так, азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways добавила в продажу билеты по акционным тарифам на многие направления, в том числе из Киева в Баку.

Как известно, полеты будут совершать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов

Билеты в одну сторону можно приобрести по цене от 33 евро, а в обе – от 66 евро. Такие билеты есть на разные даты с января по октябрь 2022 года.

Базовый тариф авиакомпании не предусматривает ручной клади и багажа, но позволяет перевозить маленькую сумку / портфель размером 35x30x10 сантиметров.

Обратите внимание! Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании butaairways.az. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или Kiwi.

Пример бронирования билетов на сайте Buta Airways:

Условия въезда в Азербайджан

Азербайджан 13 января разрешил въезд украинским путешественникам. Строгие ограничения по возможности попасть на территорию страны действовали с марта 2020 года.

Детали здесь Азербайджан отменил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие почти 2 года

Теперь украинцы могут попасть в Азербайджан. Для этого нужно:

Путешествовать воздушным транспортом;

Быть вакцинированным против COVID-19 и иметь документ для подтверждения вакцинации;

А еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном в течение 72 часов до вылета

По данным Worldometer, по состоянию на 16 января 2022 года в Азербайджане выявлено 625 726 случаев заражения коронавирусом, из них 8 521 летальный.