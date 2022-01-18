Це спричинило відкриття рейсів з України до Азербайджану. До того ж за вигідними тарифами для туристів.

Читайте також Великий розпродаж у LOT: куди можна полетіти з України й за скільки

Buta Airways продає дешеві квитки з Києва до Баку

Так, азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways додала в продаж квитки за акційними тарифами на багато напрямків, зокрема з Києва до Баку.

Як відомо, польоти здійснюватимуть двічі на тиждень – щопонеділка та четверга.

Вартість квитків

Квитки в один бік можна придбати за ціною від 33 євро, а в обидва – від 66 євро. Такі квитки є на різні дати з січня до жовтня 2022 року.

Базовий тариф авіакомпанії не передбачає ручної поклажі та багажу, але дозволяє перевозити маленьку сумку / портфель розміром 35x30x10 сантиметрів.

Зверніть увагу! Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії butaairways.az. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи Kiwi.

Приклад бронювання квитків на сайті Buta Airways:

Умови в'їзду до Азербайджану

Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд українським мандрівникам. Суворі обмеження щодо можливості потрапити на територію країни діяли з березня 2020 року. Деталі тут Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли майже 2 роки

Тепер українці можуть потрапити до Азербайджану. Для цього треба:

Подорожувати повітряним транспортом;

Бути вакцинованим проти COVID-19 та мати документ для підтвердження вакцинації;

А ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого упродовж 72 годин до вильоту.

​ За даними Worldometer, станом на 16 січня 2022 року в Азербайджані виявлено 625 726 випадків зараження коронавірусом, з них 8 521 летальний.