Забронювати квитки можна на сторінці розпродажу. Також радимо скористатися пошуковиками типу avia.lowcost.ua, skyscanner та kiwi.
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Розпродаж квитків у LOT: акційні напрямки й тарифи
Рейси до Польщі
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з 1 лютого по 26 березня 2022 року – Львів – Зелена Гура;
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з 1 лютого по 31 травня 2022 року – Бидгощ, Гданськ, Краків, Катовіце, Люблін, Познань, Ряшів, Ольштин, Варшава та Вроцлав;
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за винятком: 14– 20 квітня 2022 року та 29 квітня – 4 травня 2022 року.
Ціна за переліт в обидва боки з Києва стартує від 2 045 гривень (до Варшави), квитки за іншими напрямками обійдуться від 2 725 гривень. Зі Львова – від 1 225 гривень (до Зелена Гура) до 2 589 гривень, а з Одеси квитки дещо дорожчі – найдешевше полетіти до Варшави – 2 385 гривень, решта квитків – 3 065 гривень.
Рейси до Азії
Пропозиція поширюється на рейси:
- з 15 лютого по 31 травня 2022 року – Нур-Султан (Астана);
- з 20 лютого по 28 березня, 30 жовтня по 10 грудня 2022 року – Коломбо;
- з 1 квітня по 30 липня 2022 року – Делі.
Полетіти за кожним з цих напрямків можна з Києва, Львова та Одеси за цінами: 9 255 гривень (Нур-Султан), 13 355 гривень (Коломбо), 10 895 гривень (Делі).
Рейси до Північної Америки
Пропозиція поширюється на рейси:
- з 1 лютого по 30 червня 2022 року – Чикаго, Маямі, Нью-Йорк, Торонто;
- з 27 березня по 30 червня 2022 року – Лос-Анджелес.
Квитки в обидва боки з міст України від 11 715 гривень (Нью-Йорк, Торонто) до 14 445 гривень (Лос-Анджелес). До Маямі та Чикаго можна полетіти за 13 075 гривень.
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Базовий тариф авіакомпанії LOT на рейсах в Польщу передбачає перевезення двох одиниць ручної поклажі: велика 55х40х23 сантиметрів й вагою 8 кілограмів та маленька сумочка. Також включено харчування на борту літака та преміальні милі Star Alliance!
Щодо далекомагістральних рейсів, то квитки передбачають також зареєстрований багаж та харчування.