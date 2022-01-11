Перевізник пропонує дешеві рейси за 70 напрямками. Розповідаємо, які із них курсують з українських аеропортів.

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Розпродаж в airBaltic: куди та за скільки

Розпродаж триватиме до 25 січня та поширюється на подорожі з 1 лютого по 15 грудня 2022 року.

Ціни на квитки до Європи стартують від 19 євро в один бік. Найдешевша пропозиція з України – 25 євро. Злітати туди та назад пропонують за 45 євро.

Авіакомпанія виконує перельоти:

із Києва у Вільнюс та Ригу ,

, з Одеси в Ригу,

із Львова в Ригу.

Звідти мандрівники можуть добратися до країн Балтики та Скандинавії. Так, дорога в одну сторону до Осло, Стокгольму, Манчестеру та Единбургу обійдеться у 19 євро. За 29 євро можна добратися у Відень, Берлін, Лондон, Прагу та Берген. Дещо дорожчими є квитки до Мілану, Венеції, Берліну та Риму.

Приклад бронювання акційних квитків Київ – Вільнюс / Фото lowcost

Гнучкі правила бронювання

Також авіакомпанія пропонує додати до бронювання послугу скасування рейсу за півціни. Опція обійдеться у 9,99 євро. Якщо перед поїздкою зміняться обставини і ви не зможете вирушити у подорож, компанії компенсує витрати у вигляді подарункової картки.

Крім того, якщо ви купуєте квитки принаймні за 170 днів до польоту, є можливість поступової оплати.

До речі, нещодавно AirBaltic заявила про відкриття нової бази та 7 нових напрямків по Європі, зокрема до Осло, Копенгагену, Франкфурту та Мюнхену.