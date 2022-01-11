Перевозчик предлагает дешевые рейсы по 70 направлениям. Рассказываем, какие курсируют из украинских аэропортов.

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Распродажа в airBaltic: куда и за сколько

Распродажа продлится до 25 января и распространяется на поездки с 1 февраля по 15 декабря 2022 года.

Цены на билеты в Европу стартуют от 19 евро в одну сторону. Самое дешевое предложение из Украины – 25 евро. Взлетать туда и обратно предлагают за 45 евро.

Авиакомпания выполняет перелеты:

из Киева в Вильнюс и Ригу ,

, из Одессы в Ригу ,

, из Львова в Ригу.

Оттуда путешественники могут добраться до стран Балтики и Скандинавии. Так, дорога в одну сторону в Осло, Стокгольм, Манчестер и Эдинбург обойдется в 19 евро. За 29 евро можно добраться в Вену, Берлин, Лондон, Прагу и Берген. Несколько дороже стоят билеты в Милан, Венецию, Берлин и Рим.

Пример бронирования акционных билетов Киев – Вильнюс / Фото lowcost

Гибкие правила бронирования

Также авиакомпания предлагает добавить к бронированию услугу отмены рейса за полцены. Опция обойдется в 9,99 евро. Если перед поездкой изменятся обстоятельства и вы не сможете отправиться в путешествие, компания компенсирует расходы в виде подарочной карты.

Кроме того, если вы покупаете билеты по крайней мере за 170 дней до полета, есть возможность постепенной оплаты.

Кстати, недавно AirBaltic заявила об открытии новой базы и 7 новых направлений по Европе, в том числе в Осло, Копенгаген, Франкфурт и Мюнхен.