Новая база является четвертой базой авиакомпании и первой за пределами Балтии. Сейчас у авиаперевозчика есть хаб в Риге, а также базы в Эстонии (Таллин) и Литве (Вильнюс).

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airBaltic открывает новую базу в Тампере

Открытие новой базы в финском Тампере запланировано на 1 мая 2022 года.

По словам генерального директора airBaltic Мартина Гаусса, таким образом авиакомпания надеется расширить европейский след с точки зрения баз. Поскольку за последние два года airBaltic была успешной с таллиннской операцией, став лидером на эстонском рынке.

Так, в аэропорту Тампере – Пирккала авиаперевозчик хочет разместить один Airbus A220-300 и открыть семь направлений по всей Европе:

Осло; Копенгаген; Франкфурт; Мюнхен; Малага; Родос; Рига.



Карта маршрутов с новой базы airBaltic

Запуск новых маршрутов и базы airBaltic в Тампере откроет новые возможности для путешествий финских пассажиров, ведь увеличение количества рейсов между Тампере и Ригой позволит запустить более 70 направлений в Европу и Ближний Восток через аэропорт Риги.

Заметим, airBaltic совершает прямые рейсы и из Украины, в частности, из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу. Оттуда украинские туристы могут отправиться по многим интересным направлениям в Балтийские или Скандинавские страны.