Новая база станет четвертой. Сейчас у авиаперевозчика есть хаб в Риге, а также базы в Эстонии (Таллин) и Литве (Вильнюс).

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airBaltic надеется расширить европейский след с точки зрения баз. Он планирует сделать это путём открытия четвертой базы в 2022 году. Место пока остается в секрете.

По словам генерального директора airBaltic Мартина Гаусса, за последние два года авиакомпания была успешной с таллиннской операцией, став лидером на эстонском рынке. И это привело к тому, что вскоре объявят об открытии новой базы.

Мы откроем базу в Европе. Где – говорить рано… Это историческое объявление, потому что она будет первой за пределами Балтии,

– сказал Гаусс.

Кроме того, мир европейской авиации начинает открываться. Так, частоты будут расти, поэтому Гаусс подтвердил, что airBaltic весной получит еще восемь самолетов Airbus A220-300.

Это позволит расширить маршрутную сетку и обслуживать дальнемагистральные рейсы.

Обратите внимание! Ранее ирландский лоукостер Ryanair заявил об открытии новой базы. Она будет располагаться в городе Фуншал на острове Мадейра в Португалии.