Нова база стане четвертою. Зараз авіаперевізник має хаб в Ризі, а також бази в Естонії (Таллінн) та Литві (Вільнюс).

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airBaltic сподівається розширити європейський слід з точки зору баз. Він планує зробити це шляхом відкриття четвертої бази у 2022 році. Місце поки залишається в секреті.

За словами генерального директора airBaltic Мартіна Гаусса, за останні два роки авіакомпанія була успішною з талліннською операцією, ставши лідером на естонському ринку. І це призвело до того, що незабаром оголосять про відкриття нової бази.

Ми відкриємо базу в Європі. Де – говорити зарано… Це історичне оголошення, тому що вона буде першою за межами Балтії,

– сказав Гаусс.

Крім того, світ європейської авіації починає відкриватися. Так, частоти зростатимуть, тому Гаусс підтвердив, що airBaltic навесні отримає ще вісім літаків Airbus A220-300

Це дозволить розширити маршрутну сітку та обслуговувати далекомагістральні рейси.

Зверніть увагу! Раніше ірландський лоукостер Ryanair заявив про відкриття нової бази. Вона розташовуватиметься в місті Фуншал на острові Мадейра, що в Португалії.