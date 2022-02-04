Таке рішення було прийнято на тлі відкриття кордонів Азербайджану для українців. 13 січня країна скасувала суворі обмеження щодо в'їзду.

До теми Азербайджан відкрив кордони для українців: за скільки можна полетіти до Баку

Buta Airways відновлює рейси із Харкова до Баку

Так, лоукостер почне здійснювати рейси за напрямком Харків – Баку вже з 20 травня 2022 року. Частота польотів складатиме два рази на тиждень – щовівторка та п'ятниці.

Розклад рейсів

Харків 19:20 – Баку 23:15;

19:20 – 23:15; Баку 16:40 – Харків 18:20.

Зверніть увагу! Buta Airways виконував польоти з України до Баку з 2017 року. Втім, COVID-криза змусила авіакомпанію припинити виконання рейсів. Зараз їх потроху відновлюють.

Вартість квитків

Квитки вже доступні у продажі – їх ціна розпочинається від 33 євро в один бік та від 66 євро в обидва. Квитки наразі є на усі дати з травня до жовтня включно.

Найдешевший тариф Buta Budget не передбачає перевезення ручної поклажі та багажу, але дозволяє маленьку сумку / портфель розміром 35x30x10 сантиметрів. Тариф Buta Standard містить реєстрований багаж до 10 кілограмів, але знову ж без ручної поклажі.

Приклад бронювання квитків Харків – Баку – Харків на сайті:

Які умови в'їзду до Азербайджану

Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд українським мандрівникам. Суворі обмеження щодо можливості потрапити на територію країни діяли з березня 2020 року.

Тепер українці можуть потрапити до Азербайджану. Для цього треба:

подорожувати повітряним транспортом;

бути вакцинованим проти COVID-19 та мати документ для підтвердження вакцинації;

а ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого упродовж 72 годин до вильоту. ​

За даними Worldometer, станом на 30 січня 2022 року в Азербайджані виявлено 656 284 випадків зараження коронавірусом, з них 8 720 летальних.