Но здесь тоже не обошлось без приключений. Выезжая на один из холмов, мы хорошо пробили переднее колесо. Запаски у нас не было, а место вынужденной остановки (между двумя соседними селами) вовсе не выглядело благоприятным для решения этой проблемы. После визита в ближайшую деревню и неудачных попыток купить колесо у местных, судьба решила нам улыбнуться. Мы остановили джип, который проезжал мимо нашей машины, и договорились с каким-то гуцулом, что он доставит нам колесо через полчаса. Ударили по рукам. Доставил даже быстрее, правда и денег взял больше оговоренного. Вариантов у нас больше не было никаких, поэтому пришлось смириться, чтобы успешно завершить поездку.



Джип-спаситель / Фото: Роман Сенишин

Протятые Камни и Соколиный Глаз

Новое колесо оказалось не лучшего качества, но с трудом смогли выехать на трассу и добраться перевала Нимчич, который расположен в Выжницком районе. Такая дорога унесла очень много времени и нервов, но мы должны были успеть увидеть Протятые Камни до заката солнца. От перевала до этой локации – два с половиной километра, которые мы преодолели пешком за час. К счастью, туристов у Протятых Камней уже не было. Этот незабываемый момент принадлежал только нам, как и солнце, что плавно зашло за горизонт, как карпатский лес, спрятал в себе камни, как какие-то джунгли.



Протятые Камни и Соколиный Глаз с дрона / Фото: Роман Сенишин

Протятые Камни – это группа живописных скал, а о происхождении их названия существует соответствующая легенда. Говорят, что в древности горцы не могли спуститься с гор в долину, ведь не было ни одного удобного пути. Поэтому они нашли выход из ситуации: начали нагревать в котлах много воды и выливать ее на скалы. Таким образом, в горной породе образовались "протятые" проходы, что и дали название этой местности.

Самой высокой и известной среди Протятых Камней – скала Соколиный Глаз. Ее высота составляет 40 метров, а вверху виднеется каменная арка, которая возникла в результате эрозии. Арка, размером более 10 метров, действительно напоминает глаз, чем и привлекает туристов.



Скала Соколиный Глаз / Фото: Роман Сенишин

У подножия скалы можно найти входы-отверстия в небольшую трехкамерную пещеру Сквозную, расположенную с северной стороны. Согласно легенде, спасаясь от врагов, славный опрышко Сокол вместе со своими собратьями спрятал в этой пещере несметные сокровища. В других скалах также есть пещеры, с интересными названиями "Бермудский треугольник" и "Скалолазка".