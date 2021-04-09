Однако традиционное летнее открытие государственных комнат дворца снова будет отменено из-за пандемии COVID-19.

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С июля по сентябрь 2021 года посетители впервые без гида смогут насладиться частной территорией королевы площадью 39 акров.



Букингемский дворец открывает сады для посетителей / Фото: Royal Collection Trust

Также будет разрешено организовать пикник на траве в самых садах. Однако будет запрещено барбекю, игры с мячом и употребления спиртного.

Кроме того, туристы смогут пройтись травянистым путем длиной 156 метров через сад и осмотреть платаны, высаженные королевой Викторией и принцем Альбертом.



Территория сада Букингемского дворца / Фото: Royal Collection Trust

Стоимость билета – 16,50 фунтов стерлингов для взрослых и 9 фунтов стерлингов для детей.

Из-за чрезвычайно высокого спроса, RCT была вынуждена создать онлайн-очередь. Тысячи людей ожидали в Интернете "больше часа", чтобы приобрести билет.

Сегодня на этой земле богатая биоразнообразная среда – более 1 000 деревьев и 320 различных полевых цветов и трав.

Отметим, Великобритания есть в списке открытых стран для туристов, но временно запрещен въезд путешественников, включая граждан Украины, которые в течение последних 10 дней находились на территории определённых стран. Чтобы въехать, нужен отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы.