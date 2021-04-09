Однак традиційне літнє відкриття державних кімнат палацу знову буде скасовано через пандемію COVID-19.

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З липня до вересня 2021 року відвідувачі вперше без гіда зможуть насолодитися приватною територією королеви площею 39 акрів.



Букінгемський палац відкриває сади для відвідувачів / Фото: Royal Collection Trust

Також буде дозволено організувати пікнік на траві у самих садах. Проте заборонятиметься барбекю, ігри з м'ячем та вживання спиртного.

Крім того, туристи зможуть пройтися трав'янистим шляхом довжиною 156 метрів через сад та оглянути платани, висаджені королевою Вікторією та принцом Альбертом.



Територія саду Букінгемського палацу / Фото: Royal Collection Trust

Вартість квитка – 16,50 фунтів стерлінгів для дорослих та 9 фунтів стерлінгів для дітей.

Через надзвичайно високий попит, RCT була змушена створити онлайн-чергу. Тисячі людей очікували в Інтернеті "більше як годину", щоб придбати квиток.

Сьогодні на цій землі багате біорізноманітне середовище – понад 1 000 дерев та 320 різних польових квітів та трав.

Відзначимо, Велика Британія є у списку відкритих країн для туристів, але тимчасово заборонено в'їзд мандрівників, включаючи громадян України, які протягом останніх 10 днів перебували на території певних країн. Щоб в'їхати потрібен негативний ПЛР-тест за 72 години до перетину кордону.