Будет летать, пока не будет войны: Ryanair не планирует прекращать полеты в Украину

Ryanair не намерен прекращать полеты в Украину, пока на ее территории не начались боевые действия. Речь идет о возможном вторжении России.

Лоукостер считает, что обязан осуществлять перевозку пассажиров в страну и из нее, пока это будет безопасно. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

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Ryanair будет летать в Украину, пока это будет безопасно

Майкл О'Лири не видит причин для прекращения полетов, если европейские авиавласти не сообщают об угрозах полетов в Украину.

Это наша обязанность и обязательства… поддерживать народ Украины, пока там не будет войны или ракет,

– заявил О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

Он говорит, что важно не паниковать. Людям нужно вернуться домой, уехать и улететь за границу в ЕС, поэтому, по его словам, авиакомпании должны предоставлять такие услуги.

Кроме того, О'Лири подтвердил ранее озвученные планы по базированию в Украине до 20 самолетов, если Россия не вторгнется. Еще объявил о планах выполнять 230 рейсов еженедельно из трех украинских аэропортов нынешним летом.

"Нападение" России на Украину 16 февраля: коротко

Немецкое издание Der Spiegel "спрогнозировало", что 16 февраля может состояться новое российское вторжение в Украину. Такую информацию журналисты якобы получили от американских спецслужб;

На фоне таких заявлений главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Министр обороны Алексей Резников поспешили успокоить украинцев. Мол, повторения 2014 года не будет и агрессор не сможет взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город;

Так, тревожные прогнозы о "российском вторжении в Украину" ночью против 16 февраля не сбылись. В этот день Украина впервые отметила День единения;

Силовые ведомства успокоили, что ситуация – под контролем. СМИ показали, как Москва вывозит часть техники из оккупированного Крыма;

Зарубежные СМИ уже не называют конкретных дат "нового нападения России", но утверждают, что оно может произойти "в любое время".