Всего за ночь в ботсаду имени Гришка осыпались все листья с гинкго – это уникальные деревья, которые являются ровесниками динозавров. Они сбросили листья из-за мороза.

Что это за деревья, рассказывает Travel24.

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Гинкго двулопастное считается древнейшим видом деревьев, растущих сегодня на Земле. Азия, Европа, Северная Америка и Гренландия – страны, где они были распространены. Интересно то, что наибольшее распространение гинкго достигли в мезозое, в время динозавров и ихтиозавров.



Фото: Olga Pokkhylchenko

Древние китайские монахи сажали эти деревья в святых местах, у монастырей. Растение с оригинальными листьями символизировали инь и ян и было символом мудрости и сосредоточенности, устойчивости и долголетия.

В 1943 году, когда немецкие оккупанты отступали из Киева, они взяли с ботанического сада очень ценный женский экземпляр гинкго билоба, что на десятилетия замедлило размножения в Киеве этих реликтов.



Фото: Olga Pokkhylchenko

К слову, неделю назад специалисты ботанического сада имени Гришка опубликовали фото деревьев, которые выросли из семян гинкго полученного в 1945 году из Бухареста.



Фото: Olga Pokkhylchenko

Первые упоминания о лечебном действии листьев гинкго билоба найдено в древних рецептах традиционной китайской медицины, написанных за 2800 лет до н.э.

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Сегодня медикаменты, разработанные на его основе, входят в наиболее эффективные средства современной медицины. По данным Европейской организации здравоохранения, препараты из гинкго врачи выписывают своим пациентам особенно охотно и часто – научная информация о гинкго указывает на его способность увеличивать продолжительность жизни.