Всього за ніч у ботсаду імені Гришка осипалося усе листя з гінкго – це унікальні дерева, які є ровесниками динозаврів. Вони скинули листя через мороз.

Що це за дерева, розповідає Travel24.

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Гінкго дволопатеве вважається найдавнішим видом дерев, що ростуть сьогодні на Землі. Азія, Європа, Північна Америка та Гренландія – країни, де вони були поширені. Цікаво те, що найбільшого розповсюдження гінкго досягли в мезозої, у час динозаврів та іхтіозаврів.



Фото: Olga Pokkhylchenko

Давні китайські ченці саджали ці дерева на святих місцях, біля монастирів. Рослина з оригінальними листками символізувала інь та янь і була символом мудрості й зосередженості, стійкості й довголіття.

У 1943 році, коли німецькі окупанти відступали з Києва, вони взяли з ботанічного саду дуже цінний жіночий екземпляр гінкго білоба, що на десятиліття загальмувало розмноження в Києві цих реліктів.



Фото: Olga Pokkhylchenko

До слова, тиждень тому фахівці ботанічного саду імені Гришка опублікували фото дерев, які виросли із насіння гінкго отриманого у 1945 році із Бухареста.



Фото: Olga Pokkhylchenko

Перші згадування про лікувальну дію листя гінкго білоба знайдено в стародавніх рецептах традиційної китайської медицини, написаних за 2800 років до н.е.

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Сьогодні медикаменти, розроблені на його основі, входять до найбільш ефективних засобів сучасної медицини. За даними Європейської організації охорони здоров'я, препарати з гінкго лікарі виписують своїм пацієнтам особливо охоче й часто – наукова інформація про гінкго вказує на його здатність збільшувати тривалість життя.