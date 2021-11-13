"Борисполь" назвал 10 самых популярных стран среди украинцев в октябре: список
В этом году массовая вакцинация позволила открыться для украинцев многим европейским государствам. Туристы нашей страны выбирали самые разные направления для путешествий.
Однако, есть те, что пользуются популярностью больше всего, в частности в октябре. Об этом свидетельствуют данные аэропорта "Борисполь".
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Куда чаще всего летали украинцы в октябре
По данным аэропорта "Борисполь", в октябре 2021 года там обслужили 1 031 111 пассажиров, из них 653 540 – пассажиры регулярных рейсов, 377 571 – нерегулярных.
По сравнению с показателями октября 2019 пассажиропоток восстановился на 71%.
В тройке самых популярных международных направлений среди пассажиров КBP в октябре: Турция и Египет, также в тройку лидеров попала Германия,
– говорится в сообщении.
Так, в эти страны отправились 51% от общего количества пассажиров аэропорта Борисполь.
10 самых популярных направлений
- Анталия;
- Шарм-эль-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Амстердам;
- Дубай;
- Тель-Авив;
- Барселона;
- Анкара;
- Вена.
В то же время, общий туристический поток аэродрома за 9 месяцев 2021 года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.Обратите внимание! Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. О том, какие государства остаются открытыми – читайте в материале!