Грузовой Boeing 737 нашли на дне Тихого океана после аварийной посадки: шокирующие фото

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) обнаружил на дне Тихого океана обломки грузового самолета Boeing 737-200. 2 июля судно совершило аварийную посадку в океан у Гавайских островов.

Как известно, это случилось из-за проблем с двигателем. В катастрофе выжили оба пилота, которые были единственными, кто находился на борту.

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При приземлении воздушное судно раскололось на две части и от него отделился один из двух двигателей.



Двигатель Boeing 737 на дне Тихого океана / Фото: NTSB



Хвостовая часть Boeing 737 на дне Тихого океана / Фото: NTSB

Boeing 737 аварийно приземлился в океан: что известно

Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в океан примерно в 1:45 в ночь на 2 июля. Инцидент произошел у берегов Гонолулу у Гавайских островов. По информации, у судна начались проблемы с двигателем сразу после вылета.

Членов экипажа спасла береговая охрана, однако о состоянии их здоровья – подробностей нет.

Затонувший Boeing 737 выполнял рейс небольшой американской авиакомпании Tranair, которая занимается перевозками грузов между Гавайскими островами. Он имел регистрацию N810TA и был выпущен 46 лет назад – в 1975 году.

Отметим, ранее в США один из пассажиров после окончания посадки передумал лететь – мужчина сначала ломился к пилотам, а затем выпрыгнул из лайнера.

Также в США группа школьников сорвала перелет на Багамы. Подростки забастовали и отказались надеть маски.