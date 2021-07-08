Некоторые из пассажиров были очень возмущены и раздарены, потому что планировали многодневный отдых на островах. А из-за отмены и переноса рейса в сутки их отпуск не имеет смысла.

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Что известно об инциденте в США

Самолет авиакомпании American Airlines должен был вылететь из аэропорта Шарлотт в Северной Каролине на Багамские острова. На борту было 30 старшеклассников, которые не хотели надевать средства личной защиты. Из-за этого произошел конфликт с бортпроводником. А это в свою очередь, заставило командира самолета отложить полет.

Одна из пассажирок этого рейса возмутило поведение подростков, поскольку от школьников не требовали ничего сложного – они должны были следовать правилам и надеть маски.

Сначала рейс задерживали по техническим причинам (тех самых неодолимых школьников), а затем предложили перенести полет на следующий день. Авиакомпания в знак извинения бесплатно разместила пассажиров в гостиницах около аэропорта.