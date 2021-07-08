Дехто з пасажирів були дуже обурені та роздаровані, бо планували кількаденний відпочинок на островах. А через скасування та перенесення рейсу на добу їхня відпустка не має сенсу.

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Що відомо про інцидент в США

Літак авіакомпанії American Airlines мав вилетіти з аеропорту Шарлотт в Північній Кароліні на Багамські острови. На борту було 30 старшокласників, які не хотіли вдягати засоби особистого захисту. Через це стався конфлікт з бортпровідником. А це своєю чергою, змусило командира літака відкласти політ.

Одна з пасажирок цього рейсу обурила поведінка підлітків, оскільки від школярів не вимагали нічого складного – вони мали слідувати правилам та надіти маски.

Спершу рейс затримували через технічні причини (тих самих непоборних школярів), а згодом запропонували перенести політ на наступний день. Авіакомпанія на знак вибачення безкоштовно розмістила пасажирів у готелях поблизу аеропорту.