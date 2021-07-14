Як відомо, це трапилось через проблеми з двигуном. У катастрофі вижили обидва пілоти, які були єдиними, хто перебував на борту.

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При приземленні повітряне судно розкололося на дві частини й від нього відокремився один з двох двигунів.



Двигун Boeing 737 на дні Тихого океану / Фото: NTSB



Хвостова частина Boeing 737 на дні Тихого океану / Фото: NTSB​

Boeing 737 аварійно приземлився в океан: що відомо

Вантажний літак Boeing 737 здійснив аварійну посадку в океан приблизно о 1:45 в ніч проти 2 липня. Інцидент трапився поблизу берегів Гонолулу біля Гавайських островів. За інформацією, у судна почалися проблеми з двигуном одразу після вильоту.

Членів екіпажу врятувала берегова охорона, проте про стан їх здоров'я – подробиць немає.

Затонулий Boeing 737 виконував рейс невеликої американської авіакомпанії Tranair, яка займається перевезеннями вантажів між Гавайськими островами. Він мав реєстрацію N810TA і був випущений 46 років тому – в 1975 році.

Відзначимо, раніше у США один з пасажирів після закінчення посадки передумав летіти – чоловік спершу ломився до пілотів, а потім вистрибнув з лайнера.