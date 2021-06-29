Інцидент стався в п'ятницю, 25 червня, в аеропорту Лос-Анджелеса. Літак мав вилітати о 19:00, але через інцидент він затримався на 3 години.

Актуально Втекти на вихідні: ідеальні локації Київщини для сімейної поїздки

Що відомо про інцидент в літаку

Як випливає з матеріалів справи, мексиканець Луїс Антоніо Вікторія Домінгес (Luis Antonio Victoria Dominguez) прибув в Лос-Анджелес за пару днів до інциденту. За словами очевидців, в літаку він весь час озирався і совався в кріслі.

Він несподівано встав зі свого місця, коли літак вирулював на злітно-посадкову смугу. Чоловік почав вимагати у стюардеси випустити його. Коли суперечка з бортпровідницею не дала результату, пасажир намагався проникнути в кабіну пілотів.

Після невдалої спроби Луїс Домінгес розгорнув аварійний надувний трап та вистрибнув з літака на злітно-посадкову смугу. Пілоти до цього часу встигли повідомити про бешкетника в авіадиспетчерську службу – чоловіка відразу ж затримали правоохоронні органи.

Під час "аварійної посадки" на летовище чоловік зламав ногу. Після цього дебошира доставили в лікарню, де йому була надана медична допомога.

Які мотиви відчайдуха

У понеділок, 28 червня, у ФБР повідомили деталі цієї справи. Виявляється, 33-річний хлопець прибув у Лос-Анджелес з Мексики. Напередодні відльоту він випив кілька келихів пива у пабі та купив "багато" метамфетаміну. Він пропустив кілька рейсів, а потім опинився у літаку до Солт-Лейк-Сіті.

Через наркотичне сп'яніння у нього почалась панічна атака, тому він й здійснив свій стрибок. Літак був змушений повернутися до термінала, щоб зачекати на вирішення інциденту. Очікується, що Домінгес постане перед федеральним судом на цьому тижні.