Смех сквозь слезы: блогерша показала, как "путешествует" на карантине – ну очень смешные фото
Шэрон Во – блогерша, которая ярко и с юмором рассказывает о своих путешествиях. Или лучше сказать – рассказывала, ведь 2020 наломал много планов. И не только туристам со стажем, но и простым людям, которые хотели лишь поехать в отпуск. Впрочем, Шэрон нашла интересный способ поддержать в себе и в своих читателях дух странствий.
Блогерша из Южно-Африканской Республики Шэрон Во в своем инстаграме остроумно показала, как во время карантинов и локдаунов путешественникам держать себя в тонусе. Всего-то и надо, что повторить дома свои любимые фотографии!
- В сети есть много туристических блогов, заполненных полезной информацией. Но иногда хочется не информации, а эмоции. Travel 24 собрал самые смешные и эмоциональные из сравнений 2019 и 2020, созданные Шэрон Во.
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