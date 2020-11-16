Шэрон Во – блогерша, которая ярко и с юмором рассказывает о своих путешествиях. Или лучше сказать – рассказывала, ведь 2020 наломал много планов. И не только туристам со стажем, но и простым людям, которые хотели лишь поехать в отпуск. Впрочем, Шэрон нашла интересный способ поддержать в себе и в своих читателях дух странствий.

Блогерша из Южно-Африканской Республики Шэрон Во в своем инстаграме остроумно показала, как во время карантинов и локдаунов путешественникам держать себя в тонусе. Всего-то и надо, что повторить дома свои любимые фотографии!

В сети есть много туристических блогов, заполненных полезной информацией. Но иногда хочется не информации, а эмоции. Travel 24 собрал самые смешные и эмоциональные из сравнений 2019 и 2020, созданные Шэрон Во.

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Разница между 2020 и 2019 для путешественника в забавных фото



Есть над чем подумать



Когда воображение богаче нас



Очередей нет – некому смотреть



Иногда один вазон может заменить целый лес – было бы вдохновение



Архитектура, которую мы заслужили (на самом деле нит)



Мы не знаем даже, какую палатку ставить труднее



Пойдем со мной... На кухню, куда же еще



Доска – она ​​же и в Африке (то есть дома) доска



Давайте почилим?



Лучшая "театральная" постановка 2020



Закрытые двери – это так символично



Сфоткай меня так, чтобы было видно... Хотя бы что-то



Окно в мир, теперь только так



Красиво! Только чтобы кресло действительно стало непреодолимым горой



Нырнула в слезы



Если вы еще не догадались: кухня – это наше все



Конструктор "Черепаха", материалы – подручные



Главное – перспектива. Вопрос только, на какой год



Когда боишься пережечь кожу под солнцем



Тю, а кто из нас не мечтал подставить плечо Пизанской башне?



А что, этот жираф даже лучше, он точно палец не откусит



Горы... Горы нестираной одежды



Смелый шаг. Особенно если пол холодный



А кто говорил, что в инстаграме правдивых фото не выкладывают?



А все-таки она вертится!



Эйфель бы заценил аллюзию



Это не о волосах, это о любви. Или наоборот



Мечты сбываются! Главное – не останавливаться и мечтать



Во время съемок ни один потолок не пострадал (пол – не факт)



А вот это – точно о любви! Не сегодня, так завтра...