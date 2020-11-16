Шерон Во – блогерка, яка яскраво і з гумором розповідає про свої подорожі. Чи краще сказати – розповідала, адже 2020 рік наламав багато планів. І не тільки туристам зі стажем, а й простим людям, які тільки й хотіли, що поїхати у відпустку. Утім, Шерон знайшла цікавий спосіб підтримати свій та своїх читачів мандрівний дух.

Блогерка з Південно-Африканської Республіки Шерон Во у своєму інстаграмі дотепно показала, як під час карантинів та локдаунів мандрівникам тримати себе у тонусі. Усього-то й треба, що повторити вдома свої улюблені фотографії!

У мережі є багато туристичних блогів, заповнених корисною інформацією. Але іноді хочеться не інформації, а емоції. Travel 24 зібрав найкумедніші та найемоційніші з порівнянь 2019 та 2020 років, створені Шерон Во.

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Різниця між 2020 і 2019 для мандрівника у кумедних фото



Є над чим подумати



Коли уява багатша за нас



Черг нема, нема кому дивитися



Іноді один вазонок може замінити цілий ліс – було б натхнення



Архітектура, яку ми заслужили (насправді ніт)



Не знаємо навіть, яку палатку було ставити важче



Ходи зі мною… На кухню, куди ж іще



Дошка – вона ж і в Африці (тобто, вдома) дошка



Нумо почілимо?



Найкраща "театральна" постановка 2020 року



Зачинені двері – так символічно



Сфоткай мене так, щоб було видно… Бодай щось



Вікно у світ, тепер тільки так



Красиво! Тільки аби крісло дійсно не стало нездоланною горою



Пірнула у сльози



Якщо ви ще не здогадалися: кухня – це наше все



Конструктор "Черепаха", матеріали – підручні



Головне – перспектива. Питання тільки, на який рік



Коли боїшся перепалити шкіру під сонцем



Тю, а хто з нас не мріяв підставити плече Пізанській вежі?



А що, ця жирафа навіть краща, вона точно пальця не відкусить



Гори… Гори невипраного одягу



Сміливий крок. Особливо якщо підлога холодна



А хто казав, що в інстаграмі правдивих фото не викладають?



А все-таки вона вертиться!



Ейфель би зацінив алюзію



Це не про волосся, це про любов. Або навпаки



Мрії збуваються! Головне – не зупинятися й мріяти



Під час зйомок жодна стеля не постраждала (підлога – не факт)



А ось це – точно про любов! Не сьогодні, так завтра...

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