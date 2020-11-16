Щоб не плакати – сміялась: блогерка показала, як "подорожує" на карантині – ну дуже кумедні фото
Шерон Во – блогерка, яка яскраво і з гумором розповідає про свої подорожі. Чи краще сказати – розповідала, адже 2020 рік наламав багато планів. І не тільки туристам зі стажем, а й простим людям, які тільки й хотіли, що поїхати у відпустку. Утім, Шерон знайшла цікавий спосіб підтримати свій та своїх читачів мандрівний дух.
Блогерка з Південно-Африканської Республіки Шерон Во у своєму інстаграмі дотепно показала, як під час карантинів та локдаунів мандрівникам тримати себе у тонусі. Усього-то й треба, що повторити вдома свої улюблені фотографії!
- У мережі є багато туристичних блогів, заповнених корисною інформацією. Але іноді хочеться не інформації, а емоції. Travel 24 зібрав найкумедніші та найемоційніші з порівнянь 2019 та 2020 років, створені Шерон Во.
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Різниця між 2020 і 2019 для мандрівника у кумедних фото
Є над чим подумати
Коли уява багатша за нас
Черг нема, нема кому дивитися
Іноді один вазонок може замінити цілий ліс – було б натхнення
Архітектура, яку ми заслужили (насправді ніт)
Не знаємо навіть, яку палатку було ставити важче
Ходи зі мною… На кухню, куди ж іще
Дошка – вона ж і в Африці (тобто, вдома) дошка
Нумо почілимо?
Найкраща "театральна" постановка 2020 року
Зачинені двері – так символічно
Сфоткай мене так, щоб було видно… Бодай щось
Вікно у світ, тепер тільки так
Красиво! Тільки аби крісло дійсно не стало нездоланною горою
Пірнула у сльози
Якщо ви ще не здогадалися: кухня – це наше все
Конструктор "Черепаха", матеріали – підручні
Головне – перспектива. Питання тільки, на який рік
Коли боїшся перепалити шкіру під сонцем
Тю, а хто з нас не мріяв підставити плече Пізанській вежі?
А що, ця жирафа навіть краща, вона точно пальця не відкусить
Гори… Гори невипраного одягу
Сміливий крок. Особливо якщо підлога холодна
А хто казав, що в інстаграмі правдивих фото не викладають?
А все-таки вона вертиться!
Ейфель би зацінив алюзію
Це не про волосся, це про любов. Або навпаки
Мрії збуваються! Головне – не зупинятися й мріяти
Під час зйомок жодна стеля не постраждала (підлога – не факт)
А ось це – точно про любов! Не сьогодні, так завтра...
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