Как вот о том, что за красивым пейзажем там скрывается технический водоем, где лучше любоваться видом, чем рисковать у воды. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как белая глина создала бирюзовый пейзаж на Николаевщине?

В Первомайском районе Николаевской области в Украине есть место, где бывший промышленный котлован превратился в почти сказочное озеро с бирюзовой водой. Именно эта перемена и сделала это место привлекательным для путешественников, которые ищут не просто пейзаж, а яркие впечатления.

Когда-то там добывали каолин – белую глину, которую используют, в частности, для производства фарфора и косметики. После остановки работ карьер начал наполняться водой и постепенно приобрел тот цвет, который сегодня привлекает сюда фотографов и любителей необычных маршрутов.

Каолиновый карьер давно вышел за рамки обычного промышленного объекта и стал одной из самых заметных визиток Первомайского района. Как рассказывает yalo_lovelife в инстаграме, популярность локация приобрела примерно с 2020 года, когда владельцы карьера прекратили деятельность и оставили его.

С тех пор водоем начал жить своей собственной жизнью, а его цвет меняется в зависимости от освещения и угла зрения. В солнечную погоду вода может казаться опаловой, нежно-голубой или ярко-бирюзовой, а иногда даже зеленоватой. Из-за этого карьер выглядит почти нереально, словно его перенесли сюда из другой страны.

Но важно знать, что карьер остается техническим водоемом, несмотря на эффектный вид. Поэтому относиться к нему как к обычному месту отдыха нельзя. Купаться здесь опасно – дно коварное, а глинистые берега могут обрушиваться.

Вот как живописно выглядит каолиновый карьер на Николаевщине возле Первомайска: смотрите видео yalo_lovelife

Если карьер после дождя размокает, лучше не пытаться подъехать слишком близко (вообще, поездку лучше планировать только на сухой день). Самый безопасный вариант – оставить машину чуть подальше и дойти пешком, чем рисковать на глине. Именно по всем этим причинам сюда едут в первую очередь ради эмоций, фото и необычных пейзажей, а не ради пляжного отдыха.

Как добраться до каолинового карьера возле Первомайска? По трассе Е95, то есть М-05 Киев – Одесса, а дальше – по региональной дороге Р-06. Говорят, состояние дорог там хорошее, однако последние 800 – 900 метров проходят по грунтовой полевой дороге. Место расположено в 4 километрах от Первомайска в сторону Мигии.

Какие еще карьеры Украины стали туристическими магнитами?

Появление каолинового карьера в Первомайском районе – не единственный подобный случай в Украине. Бывшие промышленные котлованы не раз превращались в водоемы с бирюзовой водой, привлекающие туристов. Так, живописные карьеры есть в Житомирской и Ровненской областях, и они давно стали популярными местами для летнего отдыха и фотосъемки.

Также в Винницкой области расположен карьер в Губнике, привлекающий дайверов и любителей дикого кемпинга, хотя, как и в случае с Николаевской областью, такая красота требует осторожности. И еще один показательный пример – Яворовский карьер на Львовщине, который стал крупнейшим по объему воды и самым глубоким искусственным озером Украины.