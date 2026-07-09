А раскинулся этот удивительный водоем в Гайсинском районе на реке Южный Буг, чуть более чем в сотне километрах от Винницы. 24 Канал расскажет о нем немного подробнее.

Почему Губницкий карьер стал культовым местом для дайверов и экстремалов?

Когда-то на этом месте активно добывали гранит, однако в 80-х годах прошлого века промышленный гигант затопило. Природа быстро взяла свое, превратив глубокую чашу в настоящий оазис экологического туризма с кристально чистой водой изумрудно-бирюзового оттенка.

Масштабы Губницкого карьера действительно поражают воображение, ведь его глубина, по данным местных исследователей, достигает более 100 метров. Вода здесь настолько чистая, что разглядеть подводные тайны можно даже на глубине 20 метров. Именно поэтому это место стало культовым для украинских дайверов.

Интересный факт: еще в 2020 году профессиональные подводники совершили сюда экспедицию и погрузились на 51 метр, запечатлев на камеру затопленные рабочие площадки, гигантские каменные террасы, деревья и стаи рыб, кружащие в прозрачной толще воды.

Для тех, кто предпочитает отдых на суше, здесь тоже найдется немало развлечений. Вокруг водоема возвышаются величественные гранитные скалы, которые привлекают любителей адреналина. Смельчаки с удовольствием прыгают в воду с высоты или катаются на самодельных тарзанках.

Вот как живописно выглядит Губницкий карьер в Винницкой области: смотрите видео VinGuk

Какие условия предлагает Губник для кемпинга и рыбалки?

Помимо экстремальных прыжков, Губник предлагает прекрасные условия для классического дикого кемпинга. Путешественники часто ставят палатки прямо на скалистых берегах, чтобы засыпать под шепот волн и просыпаться с видом на туманную бирюзовую гладь.

Местные воды богаты рыбой – заядлый рыбак легко может поймать здесь немалого окуня, сома или карпа. А для тех, кто не готов к ночевкам в спальниках, в самом селе Губник местные жители предлагают уютные апартаменты в частных усадьбах или номера на базах отдыха.

Стоит знать. Есть и обратная сторона популярности этого оазиса – из-за большого наплыва туристов на подъездных путях к карьеру иногда возникают проблемы с мусором, который безответственные гости оставляют после пикников.

И сегодня волшебная красота украинской голубой лагуны продолжает влюблять в себя с первого взгляда. Недаром же Губницкий карьер называют одним из самых чистых диких водоемов региона.

А вот так можно погружаться под воду в карьере в Губнике – а там очень глубоко: смотрите видео Extreme-w2j

Где еще в Украине искать удивительные бирюзовые водоемы?

Если вас привлекает красота Губницкого карьера, то обратите внимание, что в Украине есть еще несколько уникальных уголков с кристально чистой водой и потрясающей атмосферой.