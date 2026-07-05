От бирюзовых затопленных карьеров до прохладных скалистых лесов и термальных источников – эти уютные уголки способны подарить незабываемый летний отдых. И 24 Канал расскажет об этом подробнее благодаря публикации vadymgrinko в инстаграме.

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Где найти "Мальдивы" и "Памуккале" в Украине?

Когда летняя жара становится невыносимой, а душа требует прохлады и шума воды, отсутствие доступа к морскому побережью вовсе не обязательно является трагедией. Ведь внутренний туризм предлагает невероятные по своей красоте и атмосфере уголки. Например, в Украине есть как минимум два фантастических затопленных карьера, которые с легкостью заменят морские курорты. Эти водоемы благодаря уникальному минеральному составу глины и большой глубине приобрели фантастический бирюзовый цвет воды.

Первым в списке стоит Дружбовский карьер, расположенный возле поселка Дружба в Житомирской области. Это место уже успели окрестить "Житомирским Памуккале" из-за его белых скалистых берегов, уникальных белых песков, напоминающих заснеженные горы, и насыщенного оттенка воды. Его глубина достигает более 30 метров, что равно высоте девятиэтажного дома. Здесь можно не только загорать на белоснежном песке, но и заниматься дайвингом или арендовать автодом для длительного отдыха.

Не менее впечатляет Черепашинецкий карьер в Винницкой области, который в народе давно прозвали "Винницкими Мальдивами". Это бывшее гранитное месторождение, затопленное подземными источниками в 1990-х годах, окруженное густым хвойным лесом. Благодаря преломлению солнечного света вода здесь имеет насыщенный бирюзовый цвет, а воздух наполнен ароматом хвои, что создает полную иллюзию пребывания на морском побережье. Местные легенды даже рассказывают о гигантской черепахе-хранителе, которая якобы обитает на самом дне озера.

Альтернативы морю – куда можно поехать в Украине: смотрите видео vadymgrinko

Очень красивым местом является также Морозовский карьер, или его еще называют, Морозовский угольный разрез, в Кировоградской области. Но прямо сейчас, в 2026 году, там проводят масштабную рекультивацию и укрепление берегов. Популярные подходы к воде сейчас перекрыты ограждающими лентами, а доступ к воде ограничен в целях безопасности туристов, однако даже издалека масштабы этого индустриального гиганта с его бирюзовой йодированной водой продолжают поражать путешественников.

Чем завораживает величественный Днестровский каньон?

Для тех, кто ищет обширные водные просторы и дикую природу, идеальным выбором станет отдых на Днестре. Главной жемчужиной здесь является Бакота – затопленное село в Хмельницкой области, которое сегодня превратилось в гигантский залив с уникальным микроклиматом, напоминающим крымский. Высокие известняковые скалы защищают побережье от ветров, поэтому вода здесь прогревается очень быстро. Помимо купания и прогулок на байдарках, туристы обязательно посещают знаменитый Михайловский пещерный монастырь на отвесной скале.

Если двигаться дальше по течению Днестра, невозможно обойти Залещики – уникальный город-полуостров в Тернопольской области. Днестр здесь делает крутой поворот на 180 градусов, образуя невероятный меандр, посреди которого и лежит город. Панорама, открывающаяся с высокого берега соседнего села Крещатик, является одной из самых известных визиток Украины.

Для любителей пешего туризма и диких пейзажей настоящей находкой станут Шишковые холмы возле села Нагоряны Черновицкой области. Эти уникальные карстовые скальные образования Товтрового кряжа возвышаются над Днестром, напоминая гигантские шишки или каменные химеры. Здесь царит особая тишина, растут ковыль и шалфей, а с вершин открывается фантастический вид на голубую ленту реки.

Днестровский каньон, особенно Бакота – прекрасные места для отдыха летом: смотрите видео sylvester-travel

Как совместить карпатский релакс, минеральные воды и горячие чаны?

Если же вы хотите совместить отдых и горы, лучшим решением станут Карпаты и Закарпатье. Бальнеологический курорт Сходница во Львовской области славится уникальными источниками минеральных вод типа "Нафтуся". Окруженная хвойными лесами Национального природного парка "Сколивские Бескиды", Сходница предлагает спокойный, размеренный отдых, чистый горный воздух и процедуры, которые быстро восстанавливают силы после городской суеты.

Для более активных путешественников прекрасно подойдет Микуличин – самое длинное село в Украине, расположенное в долине реки Прут недалеко от Яремче. Это идеальная отправная точка для походов на карпатские вершины, прогулок к водопадам и катания на квадроциклах. Здесь можно арендовать уютное деревянное шале, попробовать традиционную гуцульскую кухню и попариться в горячих чанах с карпатскими травами под открытым небом.

Настоящей же меккой летнего отдыха являются термальные курорты Закарпатья. Горячие минеральные источники здесь (Косино, Берегово, Велятино и другие) предлагают европейский уровень сервиса. Термальные воды, поднимающиеся с глубины сотен метров и имеющие температуру свыше 35 градусов, богаты железом, натрием, фтором и кремнием. Они не только прекрасно расслабляют тело, но и благотворно влияют на нервную и опорно-двигательную системы.

Итак, как видим, у Украины есть множество удивительных альтернатив привычному морскому побережью, которые способны удивить даже самого взыскательного путешественника. Просто выберите свой маршрут – и смело отправляйтесь навстречу новым впечатлениям.