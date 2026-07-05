Від бірюзових затоплених кар'єрів до прохолодних скельних лісів та термальних джерел – ці затишні куточки здатні подарувати незабутній літній релакс. І 24 Канал опише це докладніше завдяки розповіді vadymgrinko в інстаграмі.

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Де знайти "Мальдіви" та "Памуккале" в Україні?

Коли літня спека стає нестерпною, а душа вимагає прохолоди та шуму води, відсутність доступу до морського узбережжя цілком може й не бути трагедією. Адже внутрішній туризм пропонує неймовірні за своєю красою та атмосферою куточки. До прикладу, в Україні є щонайменше два фантастичні затоплені кар'єри, які з легкістю замінять морські курорти. Ці водойми завдяки унікальному мінеральному складу глини та великій глибині отримали фантастичний бірюзовий колір води.

Першим у списку стоїть Дружбівський кар'єр, розташований біля селища Дружба у Житомирській області. Це місце вже встигли охрестити "Житомирським Памуккале" через його білі скелясті береги, унікальні білі піски, що нагадують засніжені гори, та насичений відтінок води. Глибина його сягає понад 30 метрів, що дорівнює висоті дев'ятиповерхового будинку. Тут можна не лише засмагати на білосніжному піску, а й займатися дайвінгом чи орендувати автобудинок для тривалого відпочинку.

Не менш вражає Черепашинецький кар'єр у Вінницькій області, який у народі давно прозвали "Вінницькими Мальдівами". Це колишнє гранітне родовище, затоплене підземними джерелами у 1990-х роках, оточене густим хвойним лісом. Завдяки заломленню сонячного світла вода тут має глибокий бірюзовий колір, а повітря насичене ароматом хвої, що створює повну ілюзію перебування на морському узбережжі. Місцеві легенди навіть розповідають про гігантську черепаху-охоронця, яка нібито живе на самому дні озера.

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Дуже гарним місцем є також Морозівський кар'єр, або ще кажуть Морозівський вугільний розріз, на Кіровоградщині. Але просто зараз, у 2026 році, там проводять масштабну рекультивацію та укріплення берегів. Популярні під'їзди до води наразі перекриті огороджувальними стрічками, а доступ до води обмежений задля безпеки туристів, проте навіть здалеку масштаби цього індустріального велетня з його бірюзовою йодованою водою продовжують вражати мандрівників.

Чим заворожує величний Дністровський каньйон?

Для тих, хто прагне масштабних водних просторів та дикої природи, ідеальним вибором стане відпочинок на Дністрі. Головною перлиною тут є Бакота – затоплене село на Хмельниччині, яке сьогодні перетворилося на гігантську затоку з унікальним мікрокліматом, що нагадує кримський. Високі вапнякові скелі захищають узбережжя від вітрів, тому вода тут прогрівається дуже швидко. Окрім купання та прогулянок на байдарках, туристи обов'язково відвідують знаменитий Михайлівський печерний монастир у стрімкій кручі.

Якщо рухатися далі за течією Дністра, неможливо оминути Заліщики – унікальне місто-півострів у Тернопільській області. Дністер тут робить крутий поворот на 180 градусів, створюючи неймовірний меандр, посеред якого й лежить місто. Панорама, що відкривається з високого берега сусіднього села Хрещатик, є однією з найвідоміших візитівок України.

Для любителів пішохідного туризму та диких краєвидів справжньою знахідкою стануть Шишкові горби біля села Нагоряни Чернівецької області. Ці унікальні карстові скельні утворення Товтрового кряжу височіють над Дністром, нагадуючи гігантські шишки або кам'яні химери. Тут панує особлива тиша, росте ковила та шавлія, а з вершин відкривається фантастичний кравид на синю стрічку річки.

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Як поєднати карпатський релакс, мінеральні води та гарячі чани?

Якщо ж ви прагнете поєднати відпочинок і гори, найкращим рішенням стануть Карпати та Закарпаття. Бальнеологічний курорт Східниця на Львівщині славиться унікальними джерелами мінеральних вод типу "Нафтуся". Оточена хвойними лісами Національного природного парку "Сколівські Бескиди", Східниця пропонує спокійний, розмірений відпочинок, чисте гірське повітря та процедури, які швидко відновлюють сили після міської метушні.

Для активніших мандрівників чудово підійде Микуличин – найдовше село в Україні, розташоване у долині річки Прут неподалік Яремча. Це ідеальна стартова точка для походів на карпатські вершини, прогулянок до водоспадів та катання на квадроциклах. Тут можна орендувати затишне дерев'яне шале, спробувати традиційну гуцульську кухню та попаритися в гарячих чанах із карпатськими травами просто неба.

Справжньою ж меккою літнього релаксу є термальні курорти Закарпаття. Гарячі мінеральні джерела тут (Косино, Берегове, Велятино та інші) пропонують європейський рівень сервісу. Термальні води, що підіймаються з глибини сотень метрів і мають температуру понад 35 градусів, багаті на залізо, натрій, фтор та кремній. Вони не лише чудово розслаблюють тіло, а й тішать нервову та опорно-рухову системи.

Тож, як бачимо, Україна має безліч дивовижних альтернатив звичному морському узбережжю, які здатні здивувати навіть найвибагливішого мандрівника. Лише обирайте свій маршрут – та сміливо рушайте назустріч новим враженням.