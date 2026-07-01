Там можно насладиться свежим бризом и величественными горами, не страдая от изнурительной жары. 24 Канал благодаря Mirror расскажет об этом подробнее.

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Где найти настоящее спасение от жары в Европе?

Лето 2026 года испытывает на прочность миллионы людей, заставляя искать спасения от палящего солнца. Нынешняя волна жары в Европе является одной из самых сильных за всю историю метеонаблюдений, что обусловлено влиянием климатического явления Эль-Ниньо и медленным антициклоном. Раскаленный воздух буквально застрял над континентом.

Из-за этого во многих туристических городах плавится асфальт, а местные жители вынуждены полностью перестраивать свой быт. И это даже не говоря об инфраструктурном коллапсе – из-за массового включения кондиционеров энергосистемы многих европейских стран работают на пределе возможностей. Понятно, что отдыхающим нужно тщательно взвешивать все риски перед поездкой на южные курорты.

Планирование летних путешествий сегодня в целом требует особой осторожности. Поэтому неудивительно, что на фоне температурных рекордов стремительно набирает популярность концепция отдыха в регионах с умеренным климатом, где можно дышать полной грудью.

Но вот что интересно – во Франции и Испании среднесуточная температура достигает максимальных значений за последнее десятилетие, однако даже там есть места, куда можно отправиться в отпуск, избежав погодных опасностей. И, конечно, не только там.

Вот как выглядят Шетландские острова: смотрите видео LiamBrown

Почему стоит отправиться именно в Шотландию?

По крайней мере, так утверждает известный эксперт по путешествиям Саймон Калдер. Прежде всего, он дает максимально простой совет тем, кто устал от изнурительной летней жары – отправляться на север, где гарантированно не будет слишком жарко.

В качестве первого направления эксперт рекомендует Шотландию. В этой стране есть немало прохладных мест даже в нынешних условиях, и одним из лучших вариантов являются Шетландские острова.

Вы окажетесь на той же широте, что и Осло, Стокгольм и Хельсинки. Вам гарантированно не будет слишком тепло. Я бы посоветовал каждому исследовать эти прекрасные острова в разгар лета – это идеальное время для пребывания здесь, поскольку там почти царит полуночное солнце,

– объясняет Калдер.

Действительно, эти удивительные острова дарят спасительную прохладу. Но кроме того, они предлагают невероятные пейзажи, где солнце почти не заходит за горизонт, создавая волшебную атмосферу для прогулок вдоль скалистых берегов.

Город Тарифа в некотором смысле представляет собой географический парадокс: смотрите видео seekinghorizons_official

Как найти прохладный микроклимат в Испании?

Конечно, не каждый путешественник готов отправляться на дальний север ради прохлады. Для любителей южного колорита есть неожиданная альтернатива – город Тарифа на самом юге Испании.

Да, это место расположено в одном из самых жарких регионов страны, но есть нюанс. Оно находится прямо на берегу Гибралтарского пролива, благодаря чему постоянно обдувается свежим атлантическим бризом.

Сам Калдер не скрывает своего восторга этим географическим парадоксом. Он отметил, что его чрезвычайно завораживает возможность быть так близко к Севилье, которую часто называют "сковородкой Европы", и в то же время наслаждаться приятной прохладой.

Пиренейские горы – отличный вариант спасения от жары в Европе: смотрите видео garyguzz8946

Почему Пиренеи являются идеальным горным убежищем от жары?

Если же вы все равно мечтаете о классическом отдыхе во Франции (или той же Испании), но панически боитесь теплового удара, идеальным компромиссом станут величественные Пиренеи. Этим летом горный хребет, разделяющий две страны, дарит удивительную прохладу и спокойствие.

По словам Саймона Калдера, добраться сюда невероятно просто – достаточно прилететь в аэропорт Лурда, а оттуда сесть на поезд или автобус, которые быстро доставят вас прямо в горы. Эксперт советует останавливаться в уютных курортных спа-городках и исследовать окружающие живописные вершины в свое удовольствие.

Фантастическая еда, замечательные места для проживания, и вы гарантированно будете как можно дальше от изнурительной жары,

– говорит Калдер.

Добавим, что путешественникам доступно и немало других удивительных мест для "холодного отпуска". Это и французские Альпы, где можно кататься на лыжах вплоть до второй половины июля. И прохладные песчаные пляжи Нормандии, и озера Финляндии, или же заснеженные пейзажи швейцарской долины Энгадин. А для тех, кто стремится к более радикальным температурным изменениям, всегда идеальным выбором будет Исландия.