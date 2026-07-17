Ось як про те, що за красивим пейзажем там ховається технічна водойма, де краще милуватися краєвидом, ніж ризикувати біля води. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як біла глина створила бірюзовий пейзаж на Миколаївщині?

У Первомайському районі Миколаївської області в Україні є локація, де колишній промисловий котлован перетворився на майже казкове озеро з бірюзовою водою. Саме ця зміна і зробила місце помітним для мандрівників, які шукають не просто краєвид, а сильне враження.

Колись там видобували каолін – білу глину, яку використовують, зокрема, для порцеляни та косметики. Після зупинки робіт кар’єр почав наповнюватися водою і поступово набув того кольору, який сьогодні приваблює сюди фотографів та охочих до незвичних маршрутів.

Каоліновий кар'єр давно вийшов за межі звичайного промислового об’єкта і став однією з найпомітніших візитівок Первомайського району. Як розповідає yalo_lovelife в інстаграмі, популярності локація набула орієнтовно з 2020 року, коли власники кар’єру припинили діяльність і залишили його.

Відтоді водойма почала жити своїм окремим життям, а її колір змінюється залежно від освітлення та кута зору. У сонячну погоду вода може здаватися опаловою, ніжно-блакитною або яскраво-бірюзовою, а інколи навіть зеленкуватою. Через це кар'єр має майже нереальний вигляд, ніби його перенесли сюди з іншої країни.

Та важливо знати, що попри ефектний вигляд, кар'єр залишається технічною водоймою, тож ставитися до нього як до звичайного місця відпочинку не можна. Купатися тут небезпечно – дно підступне, а глиняні береги можуть зсуватися.

Ось який мальовничий вигляд має каоліновий кар'єр на Миколаївщині біля Первомайська: дивіться відео yalo_lovelife

Якщо кар'єр після дощу розмокає, краще не намагатися під'їхати надто близько (загалом, дорогу краще планувати лише на сухий день). Найбезпечніший варіант – залишити авто трохи далі й дійти пішки, ніж ризикувати на глині. Ось саме з усіх цих причин сюди їдуть насамперед по емоції, фото та незвичні краєвиди, а не по пляжний релакс.

Як дістатися до каолінового кар’єру біля Первомайська? Через трасу Е95, тобто М-05 Київ – Одеса, а далі – через регіональну дорогу Р-06. Кажуть, стан доріг там хороший, однак останні 800 – 900 метрів проходять ґрунтовою польовою дорогою. Локація розташована за 4 кілометри від Первомайська у бік Мигії.

Які ще кар'єри України стали туристичними магнітами?

Поява каолінового кар’єру в Первомайському районі – не унікальний випадок для України. Колишні промислові котловани не раз перетворювалися на водойми з бірюзовою водою, що приваблюють туристів. Так, мальовничі кар'єри є на Житомирщині та Рівненщині, і вони давно стали популярними локаціями для літнього відпочинку й фото.

Також у Вінницькій області розташований кар'єр у Губнику, що приваблює дайверів та любителів дикого кемпінгу, хоча, як і у випадку з Миколаївщиною, така краса вимагає обережності. І ще один показовий приклад – Яворівський кар'єр на Львівщині, який став найбільшим за об'ємом води та найглибшим штучним озером України.