Билеты для детей по 1 доллару: Windrose устроила праздничную акцию

19 декабря отмечали День святого Николая. По этой причине украинская авиакомпания Windrose Airlines делает подарок всем маленьким пассажирам.

Авиаперевозчик предлагает для детей от 2 до 12 лет билеты всего по 1 доллару. Впрочем, акция действует только по одному маршруту.

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Windrose: билеты для детей по 1 доллару

Так, акционное предложение действует только на рейсах по направлению Киев – Львов – Киев.

По условиям акции, дети могут совершать перелет только в сопровождении взрослого. Билет бронируется совместно на ребенка и сопровождающих его лиц.

Скидка действует и распространяется на рейсы с 19 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

Для получения скидки, необходимо использовать промокод SVIATOLVIV2022. Его следует ввести на последнем шаге бронирования, после внесения паспортных данных и перед оплатой.



Ввести промокод нужно на последнем шаге бронирования / lowcost.ua

Как известно, скидка применяется к тарифу Стандарт и не распространяется на аэропортовые сборы.

Отмечается, что билеты, приобретенные по акционным промокодам, нельзя вернуть, обменять, изменить даты перелета и данные пассажира.

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Куда Windrose летает зимой

Украинская авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") приостановила полеты по трем внутренним маршрутам. Так, внутренняя сеть во время зимней навигации авиаперевозчика будет содержать 5 маршрутов.

Можно будет улететь из Киева в:

Львов;

Ивано-Франковск;

Днепр;

Запорожье;

Харьков.

Заметим, ранее Windrose Airlines позволили совершать полеты по 20 чартерным направлениям на морские и зимние курорты.